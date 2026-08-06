Hành trình kỳ diệu của bé gái 2 tuổi sau ca ghép da đầu thành công ở Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thông tin về một ca tai nạn bị lóc da đầu hy hữu ở trẻ em và đã được bệnh viện cứu chữa thành công, ca bệnh cũng được xem là thành công đặc biệt trong y văn.

Cách đây 10 năm, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với bé gái mới 2 tuổi trên đường đi học. Vụ tai nạn khiến toàn bộ mảng da đầu của cháu bị lột rời hoàn toàn, rơi xuống đường.

TS.BS Đào Văn Giang cùng ê-kíp phẫu thuật 10 năm trước. Ảnh BV

Ngay sau tai nạn, cháu bé được đưa tới bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng da đầu đã mất hoàn toàn, lộ phần gân cơ và xương.

Điều đặc biệt của ca bệnh nằm ở nguyên nhân chấn thương. Theo các bác sĩ, lột da đầu thường gặp trong tai nạn lao động khi tóc dài bị cuốn vào máy móc đang hoạt động. Trong khi đó, trường hợp bị lột toàn bộ da đầu do tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ gần như rất hiếm gặp trong y văn.

TS.BS Đào Văn Giang – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ nhớ lại: “Ban đầu gia đình không biết mảng da đầu đã thất lạc ở đâu. Sau khi được chúng tôi hỏi lại, người nhà lập tức quay trở về hiện trường tìm kiếm. May mắn, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn vẫn còn ở đó và gia đình đã tìm thấy phần da đầu nằm dưới gầm xe. Mảng da được bảo quản và nhanh chóng đưa trở lại bệnh viện để chạy đua với thời gian”.

Ê-kíp phẫu thuật đã phải nỗ lực tìm kiếm và nối lại các động mạch, tĩnh mạch dưới kính hiển vi để đảm bảo máu nuôi sống toàn bộ phần da đầu sau ghép. Ca mổ kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ và xuyên đêm.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp ghép lại da đầu thành công ở trẻ em nhỏ tuổi đầu tiên tại Việt Nam và cũng là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.

Sau 10 năm, kết quả phục hồi của bệnh nhi khiến nhiều người xúc động. Phần da đầu sống hoàn toàn, tóc mọc dài gần như bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay tâm lý. Hiện cháu đã lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt, hòa nhập bình thường với bạn bè và gần như không còn dấu vết của vụ tai nạn năm đó.

Sau 10 năm kết quả phục hồi của bệnh nhi khiến nhiều người xúc động. Ảnh BV

Đối với các bác sĩ, đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn là minh chứng cho giá trị của phẫu thuật vi phẫu trong việc hồi sinh những tổn thương tưởng chừng không thể cứu chữa.

Sau 10 năm hồi phục kỳ diệu, gia đình cháu bé vẫn luôn ghi nhớ sự tận tâm cứu chữa của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi nhìn lại hành trình giành lại mái tóc và cuộc sống bình thường cho con, gia đình càng thấu hiểu nỗi đau, sự lo lắng của những bệnh nhân không may gặp tai nạn lột da đầu tương tự.

Đồng cảm với hoàn cảnh của chị T.T.T – người bệnh bị lột da đầu do tai nạn lao động máy cắt gỗ đang điều trị tại bệnh viện, gia đình cháu bé đã gửi tặng một phần viện phí như một sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho người bệnh trên hành trình điều trị.