Ngành y tế khuyến cáo phòng tránh Covid-19 và cúm mùa trong mùa hè

Trong thời gian qua, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thì trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về các trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong do Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1 dòng phụ của biến thể Omicron đang là chủng vi rút lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Các loại vaccine COVID-19 hiện nay vẫn duy trì hiệu quả nhất định. Ảnh minh họa/Internet

Tại Việt Nam, thời điểm nghỉ hè và cao điểm du lịch kéo theo nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người gia tăng. Cùng với đó, điều kiện thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những yếu tố thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa.

Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong giai đoạn giao mùa Hè - Thu. Dịch Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại các địa điểm tập trung đông người như cơ sở y tế, trường học, phương tiện giao thông công cộng, khu du lịch và các không gian kín.

Theo đánh giá của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, hiện chưa có bằng chứng cho thấy vi rút SARS-CoV-2 hoặc vi rút cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc đều có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, bệnh phổi, đái tháo đường, bệnh thận, người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Đây là những đối tượng cần đặc biệt chú trọng thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhằm hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, ngành Y tế đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi chặt chẽ số ca mắc, số trường hợp nhập viện, ca bệnh nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh. Theo đó, cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tại nơi tập trung đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí; người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng để giảm nguy cơ lây nhiễm. Nơi ở và nơi làm việc cần được giữ thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Mỗi người dân cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền nhằm nâng cao sức đề kháng. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị; tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

Trường hợp các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Covid-19 và cúm mùa là những bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể gia tăng theo chu kỳ cũng như điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả, đồng thời khám và điều trị sớm khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến Covid-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; kịp thời cập nhật, công khai thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.