Bệnh viện Quảng Ninh lần đầu thành công phẫu thuật lồi ngực bằng kỹ thuật Abramson

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa triển khai thành công kỹ thuật Abramson để điều trị dị tật lồi ngực cho bệnh nhi T.V.K., 14 tuổi (trú tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh). Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật này, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực chuyên sâu, mở rộng cơ hội điều trị cho người dân ngay tại tuyến tỉnh.

Lồi ngực (hay còn gọi là ngực gà, ngực chim bồ câu) là dị tật bẩm sinh của thành ngực trước, xương ức và sụn sườn phát triển quá mức khiến phần trước lồng ngực nhô ra bất thường. Bệnh thường biểu hiện rõ ở giai đoạn dậy thì, không chỉ ảnh hưởng đến hình thể, tính thẩm mỹ mà còn có thể gây đau tức vùng ngực, hạn chế hoạt động thể lực, tác động đến tâm lý, khiến nhiều trẻ mặc cảm, thiếu tự tin trong học tập và giao tiếp.

Với những trường hợp biến dạng mức độ nặng, kỹ thuật Abramson điều trị lồi ngực bẩm sinh là phương pháp ít xâm lấn, sử dụng thanh nâng chuyên dụng để chỉnh hình thành ngực, mang lại hiệu quả cao, ít đau đớn, không gây tổn thương xương ức, thời gian hồi phục nhanh, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Hình ảnh chụp cắt lớp lồng ngực bệnh nhân K. Ảnh BV

Theo gia đình, từ nhỏ cháu đã có biểu hiện lồng ngực nhô bất thường, tình trạng biến dạng ngày càng rõ khi bước vào tuổi dậy thì, kèm theo đau tức nhẹ khi vận động. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc dị tật lồi ngực bẩm sinh, có chỉ định phẫu thuật. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng về phương pháp điều trị, gia đình đã quyết định thực hiện phẫu thuật Abramson đặt thanh chỉnh hình nhằm phục hồi hình dạng thành ngực.

Kíp mổ khoa Ngoại thực hiện phẫu thuật Abramson chỉnh hình ngực lồi (Hình ảnh ngực bệnh nhân trước và sau mổ).Ảnh BV

Kíp mổ khoa Ngoại do Bs.CKII Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại và Bs.CKI Trần Việt Dũng phối hợp khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, phẫu thuật viên tiến hành đặt các thanh chỉnh hình chuyên dụng phía trước xương ức và cố định vào thành ngực để tạo lực ép, đưa phần xương ức lồi trở về vị trí giải phẫu bình thường.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn, kiểm tra thanh uốn cố định, phổi giãn nở tốt. Sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, hô hấp ổn định, thành ngực được chỉnh hình tốt và hồi phục tích cực.

Phẫu thuật Abramson là kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, sử dụng thanh kim loại chuyên dụng đặt phía trước xương ức để tạo lực ép đưa thành ngực về hình dạng bình thường, mà không cần can thiệp cắt bỏ cấu trúc xương.

Hình ảnh X-quang đặt thanh chỉnh hình dị tật lồi ngực. Ảnh BV

Bs.CKII Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Với tình trạng biến dạng thành ngực của bệnh nhi K, phẫu thuật Abramson là lựa chọn điều trị tối ưu, giúp chỉnh hình hiệu quả với mức độ xâm lấn tối thiểu, ít đau, hồi phục nhanh và bảo đảm tính thẩm mỹ. Đây là kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, kết hợp nội soi lồng ngực để bảo đảm đặt thanh chỉnh hình chính xác và an toàn. Việc làm chủ kỹ thuật này giúp người bệnh mắc dị tật lồi ngực được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại bệnh viện mà không cần chuyển tuyến”.

Lồng ngực bệnh nhi trở lại bình thường sau phẫu thuật. Ảnh BV

Phẫu thuật nội soi điều trị lồi ngực người bệnh có thể xuất viện sau 4-5 ngày phẫu thuật, hiệu quả điều trị thấy ngay sau mổ, tỷ lệ biến chứng thấp, người bệnh sau mổ không còn tự ti, ngần ngại khi giao tiếp, sức khỏe và thể lực được cải thiện rõ rệt. Thông thường, bệnh nhân sẽ được rút thanh nâng ngực sau 2-3 năm (tùy theo lứa tuổi).

Các bác sĩ khuyến cáo, phẫu thuật lồi ngực nên thăm khám và điều trị sớm trong giai đoạn từ 6-18 tuổi khi xương lồng ngực còn mềm, việc tạo hình xương ức sẽ dễ dàng, khả năng phục hồi nguyên dạng sẽ cao, ít gây đau đớn hơn so với khi lớn tuổi.