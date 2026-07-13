Ruột chui lên lồng ngực vì dị tật bẩm sinh, bé 17 tháng tuổi ho kéo dài

BS.CK2 Lê Thị Thanh Thảo, Phó Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bé gái N.Q.C., 17 tháng tuổi phát triển tâm thần và vận động bình thường nhưng bị suy dinh dưỡng mức độ trung bình.

Khoảng hơn một tháng trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện ho kéo dài. Gia đình đã nhiều lần đưa bé đến các phòng khám tư gần nhà và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản và điều trị nhiều đợt nhưng tình trạng không cải thiện.

Chỉ đến khi trẻ bắt đầu có biểu hiện thở mệt, gia đình mới đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để được thăm khám chuyên sâu.

Hình ảnh X-quang hé lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh BVCC

Tại Khoa Hô hấp 1, các bác sĩ chỉ định thực hiện các thăm dò hình ảnh nhằm tìm nguyên nhân khiến trẻ ho kéo dài.

Kết quả X-quang ngực thẳng cho thấy hình ảnh bất thường: nhiều quai ruột đã di chuyển lên lồng ngực trái, chèn ép nhu mô phổi, đồng thời đẩy tim và trung thất lệch sang bên phải. Bệnh nhi được phẫu thuật đưa các quai ruột trở lại ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành trái. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, đây là biểu hiện điển hình của thoát vị hoành – một dị tật bẩm sinh xảy ra do cơ hoành bị khiếm khuyết, tạo điều kiện để các tạng trong ổ bụng như dạ dày, ruột, gan hoặc lách di chuyển lên khoang ngực qua lỗ thoát vị, gây chèn ép tim và phổi.

Thông thường, dị tật này được phát hiện ngay sau sinh do trẻ bị suy hô hấp nặng hoặc rối loạn chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, thoát vị hoành thể muộn, đặc biệt ở bên trái như trường hợp của bé gái trên, là bệnh lý hiếm gặp và rất dễ bị bỏ sót vì các triệu chứng không đặc hiệu.

Điểm nguy hiểm là bệnh thường "ẩn mình" dưới những biểu hiện không điển hình nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tạng thoát vị có nguy cơ bị nghẹt, gây hoại tử ruột hoặc chèn ép tim, phổi, dẫn đến suy hô hấp cấp và đe dọa tính mạng.

Khi nào cần nghĩ đến nguyên nhân ngoài bệnh hô hấp? Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, phụ huynh không nên chủ quan nếu trẻ có các biểu hiện sau: - Ho kéo dài trên nhiều tuần, điều trị thông thường không cải thiện. - Ho hoặc khò khè tái phát nhiều lần. - Khó thở, thở mệt. - Ăn kém, chậm tăng cân hoặc suy dinh dưỡng. - Viêm phổi tái diễn nhiều lần. Khi trẻ có những dấu hiệu trên, đặc biệt nếu không đáp ứng điều trị, cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi để được thăm khám toàn diện và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Việc phát hiện đúng nguyên nhân giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ.

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