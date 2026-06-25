Nội soi vá dị tật tim bẩm sinh âm thầm ở nữ bệnh nhân 23 tuổi

Đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, chị T.T.T.H. (23 tuổi, quê Phú Thọ) bất ngờ nhận kết quả mắc dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ hai với kích thước lên tới 31mm.

Trước đó, người bệnh không có biểu hiện điển hình của bệnh tim mạch như đau ngực, khó thở, hồi hộp hay giảm khả năng gắng sức. Những đợt mệt mỏi thoáng qua trong sinh hoạt hàng ngày đều được cho là hệ quả của áp lực công việc.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim cho thấy lỗ thông liên nhĩ đã giãn rộng tới 31mm, đồng thời khiến buồng tim phải giãn và bắt đầu làm tăng áp lực động mạch phổi.

Nội soi toàn bộ vá thông liên nhĩ cho cô gái trẻ 21 tuổi - Ảnh BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định can thiệp sớm nhằm ngăn chặn nguy cơ tiến triển của bệnh.

Ngày 24/6/2026, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ sở Linh Đàm đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ vá thông liên nhĩ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể.

Khác với phương pháp mổ mở kinh điển phải cưa dọc xương ức, kỹ thuật này sử dụng các lỗ trocar nhỏ ở thành ngực bên để tiếp cận tim. Nhờ đó, tổn thương được xử lý triệt để nhưng giảm đáng kể sang chấn phẫu thuật, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

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Tuần hoàn ngoài cơ thể vá tim cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau phẫu thuật, người bệnh được rút máy thở, tự thở bình thường. Đến sáng 25/6, bệnh nhân đã được chuyển về phòng điều trị nội trú trong tình trạng ổn định, các chỉ số sức khỏe đều trong giới hạn bình thường.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ sở Linh Đàm cho biết, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng là yếu tố rất quan trọng đối với hiệu quả điều trị.

Nếu bỏ sót ở giai đoạn này, đến tuổi trung niên, cấu trúc tim sẽ bị tổn thương ngày càng nặng, dẫn đến suy tim. Khi đó việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều và hiệu quả cũng không còn được như giai đoạn sớm.

Theo các chuyên gia tim mạch, thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở người trưởng thành. Bệnh có thể diễn biến âm thầm trong nhiều năm do cơ thể thích nghi dần với tình trạng bất thường về huyết động.

Đây cũng là lý do không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc khi bệnh đã xuất hiện biến chứng.

Khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở, hụt hơi hoặc giảm khả năng gắng sức, tổn thương tim thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn. Lúc này, buồng tim có thể giãn lớn, áp lực động mạch phổi tăng cao và một số biến đổi cấu trúc tim không còn khả năng hồi phục hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, việc khám sức khỏe định kỳ và siêu âm tim khi có chỉ định là giải pháp hiệu quả để phát hiện sớm các dị tật tim bẩm sinh cũng như nhiều bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Điều này giúp người bệnh được điều trị ở giai đoạn thuận lợi nhất, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dấu hiệu không nên chủ quan với dị tật tim bẩm sinh ở người lớn • Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân. • Khó thở khi gắng sức. • Hồi hộp, đánh trống ngực. • Giảm khả năng vận động so với trước đây. • Thường xuyên viêm đường hô hấp hoặc nhiễm trùng phổi tái diễn.

>>> Mời độc giả xem video: Quá trình nội soi tuần hoàn ngoài cơ thể vá thông liên nhĩ cho bệnh nhân 21 tuổi: