Tự nắn sau chấn thương, người đàn ông liên tục trật khớp vai

Khoảng 6 tháng trước, anh H. (35 tuổi, Hà Nội) bị trật khớp vai sau cú ngã khi chơi bóng đá. Ngay sau chấn thương, anh cùng bạn đẩy cánh tay phải về phía sau và khớp vai vô tình trở lại vị trí bình thường. Nghĩ rằng chấn thương đã khỏi, anh không đến cơ sở y tế để thăm khám hay điều trị.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, khớp vai bắt đầu tái trật nhiều lần. Ban đầu, tình trạng này chỉ xuất hiện khi vận động sai tư thế. Về sau, ngay cả những động tác rất đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày như gãi lưng, phơi quần áo... cũng có thể khiến khớp vai bật khỏi ổ khớp.

"Có thời điểm, tình trạng này xảy ra 2 - 3 lần mỗi tuần. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại tự nắn khớp tại nhà theo kinh nghiệm từ lần trật đầu tiên", bệnh nhân chia sẻ.

Những lần trật khớp liên tiếp khiến cơn đau ngày càng tăng, vai yếu dần, hạn chế vận động và ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày. Khi tình trạng không còn có thể chịu đựng, anh mới đến bệnh viện để điều trị.

Hình ảnh trật khớp vai trên phim chụp - Ảnh BVCC

Anh được xác định bị trật khớp vai tái diễn khiến chỏm xương cánh tay và ổ chảo khớp vai bị bào mòn, đồng thời gây tổn thương sụn viền, dây chằng, gân cơ và bao khớp, làm khớp vai trở nên lỏng lẻo.

ThS.BS Trương Xuân Quang, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, khớp vai có biên độ vận động lớn với cấu trúc phức tạp gồm sụn viền, bao khớp, dây chằng và hệ thống gân cơ giúp duy trì độ vững và chức năng vận động.

Khi xảy ra trật khớp vai, không chỉ chỏm xương cánh tay bị lệch khỏi ổ khớp mà các cấu trúc giữ vững khớp cũng có thể bị bào mòn rách hoặc giãn. Nếu chỉ nắn khớp về vị trí ban đầu mà không điều trị triệt để các tổn thương đi kèm, khớp vai sẽ dần mất vững, trở nên lỏng lẻo và dễ tái trật.

Theo BS Quang, với trường hợp trật khớp vai lần đầu, người bệnh thường có thể điều trị bảo tồn bằng nắn chỉnh kết hợp bất động và phục hồi chức năng. Nếu khớp vai tái trật nhưng chưa gây bào mòn xương hoặc tổn thương nặng dây chằng, bao khớp, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật nội soi nhằm tái tạo độ vững cho khớp.

Ở trường hợp của anh H., các tổn thương đã tiến triển nặng nên không còn phù hợp với phương pháp phẫu thuật nội soi vì nguy cơ tái trật rất cao do phần xương bị bào mòn không được khắc phục, khớp vai vẫn thiếu cấu trúc xương đủ vững để giữ chỏm xương cánh tay.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy một phần xương đòn để tái tạo ổ chảo khớp vai, tạo thành một gờ chặn giúp giữ vững chỏm xương cánh tay, tăng độ ổn định của khớp, cải thiện khả năng vận động và giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khoảng 1 giờ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể tự sinh hoạt và đang tích cực tập phục hồi chức năng để sớm lấy lại tầm vận động.

"Người bệnh không nên chủ quan tự nắn chỉnh khớp vai tại nhà khi bị trật khớp. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau vai kéo dài, hạn chế vận động hoặc từng bị trật khớp vai sau chấn thương, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và điều trị kịp thời. Việc can thiệp sớm giúp hạn chế nguy cơ mất vững khớp, tổn thương xương, dây chằng và giảm nguy cơ phải thực hiện các phẫu thuật phức tạp về sau", Bác sĩ Trương Xuân Quang khuyến cáo.

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