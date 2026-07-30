Nguy cơ dịch bệnh gia tăng, cần thực hiện các biện pháp phòng tránh hiệu quả

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây, có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do Covid-19.

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Trước hết, cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, đi trên phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp càng cần đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người xung quanh.

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Bên cạnh đó, việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng là những thói quen đơn giản nhưng có hiệu quả cao trong phòng ngừa lây nhiễm.

Các chuyên gia cũng khuyến khích người dân giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền, giúp tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc bệnh.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân nên hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và khám bệnh, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Đặc biệt, nếu triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu trở nặng, nhất là ở người cao tuổi, người có bệnh nền hay các nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Bộ Y tế, Covid-19 và cúm mùa hiện là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể tăng theo chu kỳ cũng như điều kiện thời tiết. Vì vậy, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm, nhưng cũng không cần hoang mang.

Việc duy trì những thói quen phòng bệnh đơn giản như trên vừa giúp bảo vệ bản thân vừa góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Liên quan đến diễn biến Covid-19, bác sĩ CKII Nguyễn Đặng Khiêm (Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị) cho biết số ca nhiễm Covid-19 gần đây đang có xu hướng tăng với các triệu chứng phổ biến như sốt, mệt mỏi, đau đầu, viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Nhờ có miễn dịch từ tiêm chủng, phần lớn người bệnh chỉ bị nhẹ; trong đó, người trẻ khỏe mạnh chủ yếu chỉ cần điều trị triệu chứng và bù nước. Tuy nhiên, nhóm nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời can thiệp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước sự biến đổi khó lường của virus, đồng thời cần chủ động theo dõi sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh.