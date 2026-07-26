WHO cảnh báo tăng ca nhiễm virus Tây sông Nile ở châu Âu

Ngày 26/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile đang gia tăng trên khắp châu lục.

Hiện Hy Lạp ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 21 trường hợp, trong đó 20 bệnh nhân bị biến chứng thần kinh trung ương như viêm não hoặc viêm màng não. Italy là nơi lây lan diện rộng nhất với 21 ca tại 17 khu vực. Tây Ban Nha, Romania và Bắc Macedonia mỗi nước ghi nhận hai ca.

Tiến sĩ Hans Henri P. Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, nhận định nhiệt độ tăng và mùa hè kéo dài giúp muỗi sống lâu hơn, khiến virus lây lan nhanh. Khoảng 70 - 80% người nhiễm không có triệu chứng; số khác có thể sốt, đau đầu, đau cơ và buồn nôn. Tuy nhiên, khoảng 1 trong số 150 ca nhiễm sẽ tiến triển nặng, ảnh hưởng hệ thần kinh và có thể gây tử vong.

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Virus Tây sông Nile chủ yếu lây qua muỗi đã hút máu chim nhiễm bệnh. Dù đã ghi nhận các trường hợp lây qua truyền máu, ghép tạng, thai kỳ hoặc cho con bú, những ca như vậy vẫn hiếm. Hiện cũng không có bằng chứng cho thấy virus lây qua tiếp xúc thông thường giữa người với người.

Tại châu Âu, phần lớn ca nhiễm xảy ra từ cuối Xuân đến mùa Thu, thường đạt đỉnh trong khoảng tháng 7 - 9. Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu cho người, trong khi việc chăm sóc chỉ giới hạn ở giảm triệu chứng cùng điều trị hỗ trợ.

WHO khuyến cáo người dân mặc quần áo dài, dùng thuốc chống côn trùng và dọn sạch các vũng nước tù đọng.