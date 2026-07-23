Thích ăn bò tái, người đàn ông có sán dây bò dài 1,2 m trong ruột

Theo các bác sĩ, bệnh nhân đến khám trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài nhiều tuần. Người bệnh thường xuyên đầy hơi, chướng bụng, đau quặn từng cơn quanh rốn kèm buồn nôn thoáng qua, chán ăn và sụt cân nhẹ không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị rối loạn đại tiện với các đợt tiêu chảy nhẹ xen kẽ táo bón. Điều khiến người bệnh đặc biệt lo lắng là nhiều lần phát hiện những đoạn màu trắng, dẹt, có khả năng cử động trong phân.

Sán dây bò dài 1,2 m được lấy ra từ trong ruột bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khai thác tiền sử cho thấy, người bệnh có thói quen ăn thịt bò tái, bò nhúng và phở bò tái trong nhiều năm.

Qua nội soi đại tràng, ê-kíp đã phát hiện thân sán trưởng thành đang ký sinh trong lòng ruột.

Bằng thao tác nội soi tỉ mỉ, các bác sĩ đã gắp thành công toàn bộ con sán dài 1,2m, đồng thời lấy được nguyên phần đầu sán.

Theo các bác sĩ, đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong điều trị bởi nếu phần đầu còn sót lại, sán có thể tiếp tục phát triển và tái tạo các đốt mới, làm tăng nguy cơ tái phát sau điều trị.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị theo đúng phác đồ và hướng dẫn theo dõi sức khỏe cũng như các biện pháp phòng bệnh.

Các bác sĩ cho biết, nhiễm sán dây bò (Taenia saginata) thường diễn tiến âm thầm. Nhiều trường hợp người bệnh mang ký sinh trùng trong cơ thể nhiều năm nhưng không có biểu hiện rõ ràng.

Chu kỳ sinh trưởng của sán dây bò

Theo y văn, sán dây bò trưởng thành có chiều dài trung bình từ 4-12 m, cá biệt có thể đạt tới 25 m và ký sinh trong ruột người nhiều năm nếu không được phát hiện, điều trị.

Những triệu chứng thường gặp gồm đau bụng âm ỉ, đầy hơi, buồn nôn, chảy nước bọt vào buổi sáng, mệt mỏi, sụt cân hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Trong đó, dấu hiệu đặc trưng và có giá trị gợi ý nhất là xuất hiện các đốt sán màu trắng, dẹt theo phân ra ngoài.

Do triệu chứng khá mờ nhạt, nhiều người chủ quan hoặc tự điều trị các rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến bệnh kéo dài và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Nội soi bắt sán dây bò cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cho biết, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sán dây bò có thể gây nhiều biến chứng như tắc ruột, thủng ruột hoặc viêm ruột thừa cấp.

Trong một số trường hợp hiếm gặp nhưng nguy hiểm, sán có thể di chuyển lên vùng nhú Vater, gây viêm đường mật hoặc viêm tụy cấp - những tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí sớm.

Bên cạnh đó, ký sinh kéo dài còn có thể khiến người bệnh thiếu máu, suy dinh dưỡng mạn tính...

Cách phòng nhiễm sán dây bò Ăn chín, uống sôi: Thịt bò nguyên miếng cần được nấu chín, nhiệt độ tâm thịt đạt tối thiểu 63°C và để nghỉ khoảng 3 phút trước khi sử dụng. Đối với thịt bò xay hoặc băm, nhiệt độ tối thiểu cần đạt 71°C. Không ăn thịt bò tái, gỏi bò hoặc bò nhúng chưa chín. Mặc dù ấu trùng sán có thể bị tiêu diệt khi cấp đông ở -18°C đến -20°C liên tục ít nhất 5 ngày, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nấu chín hoàn toàn là biện pháp an toàn nhất. Đảm bảo vệ sinh chế biến: Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm; sử dụng dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và chín; chỉ mua thịt bò đã qua kiểm dịch thú y. Chủ động đi khám nếu có rối loạn tiêu hóa kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện các đốt sán màu trắng trong phân.

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