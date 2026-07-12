Hàng trăm người thiệt mạng vì cháy rừng ở Châu Âu trong thập kỷ qua

Các vụ cháy rừng hoành hành khắp châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong thập kỷ qua, và biến đổi khí hậu dự báo sẽ còn đẩy con số thương vong này lên cao hơn nữa trong những năm tới, theo AP.

Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới

Gần đây, Tây Ban Nha ghi nhận một trong những vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử nước này, với ít nhất 11 người thiệt mạng, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao bao trùm phần lớn lãnh thổ đất nước.

Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu. Trên toàn cầu, năm 2025 là năm nóng thứ ba từng được ghi nhận, mang đến nhiều đợt nắng nóng gay gắt trên khắp Châu Âu.

Đám cháy rừng gần La Fare, miền Nam nước Pháp, đầu tháng 7/2026. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13/AP.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu, một phần bắt nguồn từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng và khô hạn, khiến một số khu vực trở nên dễ bị cháy rừng hơn.

Dưới đây là một số vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Châu Âu trong thập kỷ qua.

Hơn 100 người thiệt mạng ở Hy Lạp năm 2018

Vụ cháy rừng thảm khốc nhất tại Hy Lạp xảy ra năm 2018, khi một đám cháy lớn quét qua thị trấn ven biển Mati, phía đông Athens, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà và trên đường khi cố gắng tháo chạy. Hơn 100 người đã thiệt mạng, trong đó có những người chết đuối khi cố bơi để thoát khỏi ngọn lửa.

Năm 2023, hơn 20 người đã thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở Hy Lạp, bao gồm 18 người di cư mắc kẹt giữa biển lửa của vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại châu Âu khi họ băng qua một khu rừng ở đông bắc Hy Lạp.

Gần đây nhất, một vụ cháy rừng ở miền bắc Hy Lạp đã cướp đi sinh mạng của một bé trai 12 tuổi và cha của em vào tuần trước.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, phía bắc Hy Lạp, ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

10 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2025

Tháng 7/2025, 10 người đã thiệt mạng khi cố gắng dập tắt một vụ cháy rừng dữ dội ở tỉnh Eskisehir, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Các nạn nhân là nhân viên lâm nghiệp và thành viên tổ chức cứu hộ AKUT.

Bộ trưởng Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli cho biết vào thời điểm đó rằng gió bất ngờ đổi hướng khiến ngọn lửa chuyển hướng và bao vây các nhân viên lâm nghiệp.

Một nạn nhân trong số họ là người đàn ông 28 tuổi vừa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ trăng mật. Một tình nguyện viên của AKUT từng dành một tháng cứu hộ các nạn nhân của trận động đất thảm khốc xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023 cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Cháy rừng ở Bồ Đào Nha khiến hơn 120 người thiệt mạng năm 2017

Vụ cháy rừng thảm khốc nhất tại Bồ Đào Nha đã khiến 66 người thiệt mạng năm 2017 ở Pedrogao Grande, cách Lisbon 200 km về phía đông bắc. Phần lớn nạn nhân tử vong trên một con đường khi cố gắng rời khỏi đó bằng ô tô.

Các vụ cháy rừng cuối mùa sau đó đã nâng tổng số người chết do cháy rừng trong năm 2017 tại Bồ Đào Nha lên hơn 120 người, biến đây thành năm có số người thiệt mạng vì cháy rừng cao nhất. Trong số các nạn nhân có một em bé 1 tháng tuổi và cha mẹ của bé.

Chính phủ Bồ Đào Nha sau đó đã ban hành hàng loạt biện pháp nhằm phòng ngừa và kiểm soát cháy rừng.

Các cải cách bao gồm chiến dịch tuyên truyền cộng đồng về nguyên nhân cháy rừng, thành lập lực lượng phản ứng nhanh gồm lính cứu hỏa, mở rộng hàng nghìn km đường băng cản lửa, cũng như tăng cường trang thiết bị chữa cháy.

Máy bay tham gia chữa cháy rừng ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, miền bắc Hy Lạp, ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

Síp "đổ lỗi" cho biến đổi khí hậu về các vụ cháy rừng chết người

Tại Síp, nhiều quan chức cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến các vụ cháy rừng gần đây trở nên dữ dội và lan nhanh, cướp đi ít nhất 6 sinh mạng tại nước này trong 5 năm qua.

Tháng 7/2021, thi thể của 4 lao động Ai Cập được phát hiện bên ngoài một ngôi làng miền núi bị lửa tàn phá, trong vụ cháy mà một quan chức gọi là “thảm họa tàn khốc nhất” mà quốc đảo Địa Trung Hải này từng chứng kiến.

Tháng 7/2025, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một cặp vợ chồng lớn tuổi trong chiếc ô tô bị cháy rụi bên lề đường núi. Tốc độ ngọn lửa thiêu rụi khoảng 130 km2 rừng núi khiến Tổng thống Nikos Christodoulides phải thốt lên rằng “chưa từng có điều gì tồi tệ như thế này xảy ra ở Síp”.

Gió mạnh, nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn sau 3 mùa đông mưa ít đã tạo nên "cơn bão đáng sợ" vào thời điểm cháy rừng đạt đỉnh.

Tháng 8 năm ngoái, một nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution cho biết biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm đã làm các vụ cháy rừng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Síp mùa hè đó trở nên dữ dội hơn nhiều.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng ở Châu Âu