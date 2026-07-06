Cháy rừng hoành hành dữ dội ở Châu Âu

Hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha vào ngày 5/7, trong khi Tây Ban Nha và Italy gửi lực lượng tiếp viện đến Bồ Đào Nha để giúp dập tắt đám cháy lớn đã bùng phát hơn 3 ngày, theo AP.

Chạy đua thời gian khống chế cháy rừng

Một vụ cháy rừng lớn khác đã bùng phát vào chiều 5/7 ở phía tây thủ đô Athens của Hy Lạp. Sở cứu hỏa cho biết 210 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên, đội chuyên trách và 29 máy bay, trực thăng, đã được triển khai để chiến đấu với ngọn lửa đang lan rộng trong khu rừng thông ở khu vực Mandra. Chính quyền đã "chạy đua thời gian" để khống chế ngọn lửa trước khi trời tối, vì khi đó máy bay không còn khả năng thực hiện các hoạt động chữa cháy.

Vụ cháy rừng ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, miền bắc Hy Lạp, rạng sáng ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

Tại khu vực Vouzela thuộc miền trung Bồ Đào Nha, hơn 1.200 lính cứu hỏa cùng với gần 400 xe cứu hỏa và 15 máy bay đã nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát hôm 2/7, theo cơ quan Bảo vệ Dân sự. Đến 5/7, đám cháy rừng đã thiêu rụi diện tích 12.000 ha, theo thông tin từ cơ quan lập bản đồ vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu (EU).

Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Viện trợ Nhân đạo của EU cho biết Tây Ban Nha đã gửi 120 lính cứu hỏa và 45 xe cứu hỏa đến Bồ Đào Nha vào ngày 3/7, đồng thời 3 máy bay chữa cháy từ Italy và Tây Ban Nha cũng được điều động để hỗ trợ.

Đến chiều 5/7, đám cháy dường như đã dịu bớt. Truyền thông Bồ Đào Nha dẫn lời các quan chức cho biết đám cháy không còn hoạt động mạnh ở các khu vực nguy hiểm nhưng vẫn còn một số điểm nóng.

Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng bùng phát từ ngày 3/7 tại vùng Girona phía đông bắc đã thiêu rụi gần 2.200 hecta, theo hãng EFE. Trưởng bộ phận điều hành của Sở Cứu hỏa Catalan, Eduard Martinez, cho biết đám cháy có chu vi lên tới 40 km và lực lượng cứu hỏa có thể đã không thể khống chế được nó vào ngày 5/7.

Hy Lạp cảnh báo khói độc

Giới chức trách Hy Lạp kêu gọi người dân ở một số khu vực của Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp, ở trong nhà và đóng kín cửa sổ, cửa ra vào để đề phòng khói độc từ một nhà máy tái chế bị cháy rụi trong một vụ hỏa hoạn.

Theo đó, đám cháy lan nhanh tại một nhà máy tái chế đã bùng phát vào tối 4/7 gần vùng ngoại ô Oraiokastro của Thessaloniki, khiến giới chức phải phát cảnh báo sơ tán cho 3 khu dân cư và một cơ sở dành cho 157 người khuyết tật.

Gió mạnh đã thổi bùng ngọn lửa, và khoảng 160 lính cứu hỏa được điều động để chiến đấu với đám cháy suốt đêm cho đến khi máy bay thả nước có thể cất cánh vào rạng sáng, theo thông báo của Sở cứu hỏa.

Máy bay tham gia chữa cháy rừng ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, miền bắc Hy Lạp, ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

Thị trưởng Oraiokastro, Pandelis Tsakiris, phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT rằng một số doanh nghiệp và ngôi nhà đã bị hư hại, nhưng bức tranh toàn cảnh sẽ rõ ràng hơn sau khi chính quyền tiến hành đánh giá đầy đủ.

Theo thông báo của Sở cứu hỏa, một cụ ông 76 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ gây ra vụ cháy do sơ suất, khi xe của ông này tạo ra tia lửa làm cháy thảm thực vật gần đường. Vụ cháy này xảy ra vài ngày sau khi một đám cháy rừng khác ở khu vực lân cận khiến một bé trai 12 tuổi và cha của cậu thiệt mạng.

Nguyên nhân cháy rừng ở Hy Lạp?

Trả lời phỏng vấn trên ERT hôm 5/7, phát ngôn viên Sở cứu hỏa, Ioannis Artopoios cho biết, khoảng 85% số vụ cháy rừng ở Hy Lạp là do sự bất cẩn, bao gồm cả tia lửa phát sinh từ việc sử dụng máy móc nông nghiệp, thuốc lá vứt bừa bãi và việc sử dụng bếp nướng ngoài trời. “Điều này có nghĩa là hầu hết các vụ cháy đều có thể tránh được”, ông nhấn mạnh.

Hy Lạp thường xuyên hứng chịu những vụ cháy rừng trong mùa hè nóng và khô hạn. Năm 2018, một vụ cháy ở phía đông Athens đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, trong khi một vụ cháy năm 2023 - từng được ghi nhận là đám cháy rừng lớn nhất trong Liên minh châu Âu - tàn phá một khu bảo tồn thiên nhiên hẻo lánh ở phía đông bắc Hy Lạp.

Trong bối cảnh mối đe dọa cháy rừng vốn ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu, Hy Lạp tích cực ứng dụng công nghệ để ứng phó mối đe dọa này. Đáng chú ý, nước này tích hợp một hệ thống gồm 4 vệ tinh để giám sát các vụ cháy rừng. Các vệ tinh này đã được phóng lên quỹ đạo thấp vào tháng 5.

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