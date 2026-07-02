Cháy rừng ở Hy Lạp, hai cha con thiệt mạng

AP đưa tin, các nhà chức trách đã kêu gọi cư dân hai ngôi làng ở miền trung Hy Lạp sơ tán hôm 1/7, một ngày sau khi đám cháy rừng ở miền bắc nước này khiến hai cha con thiệt mạng.

Hôm 1/7, lực lượng cứu hỏa xác định thi thể được tìm thấy bên trong ngôi nhà bị phá hủy bởi hỏa hoạn ngày hôm trước là của bé trai 12 tuổi. Thi thể người cha được tìm thấy hôm 30/6 ở bên ngoài khu đất, nằm trong khu rừng phía đông bắc thành phố Thessaloniki. Mẹ của bé trai đang được điều trị bỏng tại bệnh viện.

Hình ảnh một ngôi nhà và nhiều phương tiện bị cháy rụi sau vụ cháy rừng ở ngoại ô thành phố cảng Thessaloniki, Hy Lạp, ngày 1/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

Đám cháy hôm 1/7 đang lan rộng qua khu rừng và đất nông nghiệp ở vùng Fthiotida thuộc miền trung Hy Lạp, theo thông báo của Sở cứu hỏa. Nhiều máy bay, trực thăng cùng 135 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên và các đơn vị chữa cháy rừng chuyên nghiệp, đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

"Ít nhất 3 vụ cháy rừng khác bùng phát ở Hy Lạp vào ngày 1/7, bao gồm đám cháy ở vùng Halkidiki phía bắc, trên đảo Salamina, gần thủ đô Hy Lạp, và ở miền nam nước này. Cả 3 đám cháy đều nhanh chóng được khống chế", thông báo của Sở cứu hỏa cho hay.

Trước đó, vào năm 2018, một đám cháy ở phía đông Athens đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong khi vụ cháy năm 2023 tàn phá một khu bảo tồn thiên nhiên hẻo lánh ở đông bắc Hy Lạp là vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong Liên minh châu Âu.

Quốc gia này ngày càng ứng dụng công nghệ để chống lại mối đe dọa cháy rừng, vốn ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu. Họ đang tích hợp một hệ thống gồm 4 vệ tinh chuyên dụng, được phóng lên quỹ đạo thấp vào tháng 5, để giám sát các vụ cháy rừng.

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