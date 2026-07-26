Lầm tưởng ăn uống: Uống nước khi ăn có thể khiến bạn béo hơn?

Uống một ly nước lớn trong bữa ăn từ lâu được coi là mẹo đơn giản để giảm cân. Nhiều người tin rằng nước giúp làm căng dạ dày, tạo cảm giác no ảo trước khi cơ thể kịp tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

Tuy nhiên, phân tích mới từ Đại học Cornell cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Theo các nhà nghiên cứu, cứ mỗi 100g nước uống thêm trong bữa ăn, các tình nguyện viên lại tiêu thụ thêm khoảng 39g thức ăn, tương đương 49 calo. Những người có thói quen liên tục vừa ăn vừa uống nước cũng nạp nhiều thức ăn hơn. Cụ thể, mỗi lần chuyển đổi qua lại giữa ăn và uống khiến lượng thức ăn nạp vào tăng thêm 4,4g.

Nghiên cứu mới cho thấy thói quen ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào theo những cách không ngờ tới. (Ảnh: Shutterstock)

GS Paige Cunningham tại Đại học Cornell giải thích, nước rút khỏi dạ dày rất nhanh nên không thể duy trì cảm giác no lâu. Ngược lại, nước bôi trơn thức ăn, làm giảm tình trạng khô miệng và giúp việc nuốt trở nên dễ dàng hơn.

Nước còn làm mới vị giác. Khi ăn liên tục một món, mức độ hấp dẫn của món đó sẽ giảm dần. Nhấp từng ngụm nước giữa các miếng ăn giúp "rửa" vị giác, giữ cho món ăn giữ nguyên độ ngon và vô tình kéo dài thời gian ăn.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng ghi nhận một điểm lạ: những người uống nước cực nhanh lại ăn ít hơn. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi để làm rõ cơ chế này.

Trong một thử nghiệm song song công bố trên tạp chí Food Quality and Preference, 49 người trưởng thành được cho ăn bánh chip tortilla kèm sốt salsa. Điểm khác biệt duy nhất giữa các tuần là độ cay của sốt.

Kết quả cho thấy khi ăn sốt cay hơn, các tình nguyện viên tiêu thụ ít hơn 28% tổng lượng thức ăn. Tốc độ ăn của họ cũng chậm hơn 30% so với khi ăn sốt ít cay.

Do lượng nước uống ở cả hai nhóm là tương đương nhau, các nhà khoa học khẳng định vị cay chính là yếu tố trực tiếp làm chậm tốc độ ăn và giảm lượng calo nạp vào.

Nguồn: Laila Milevski/Cornell University

Kết quả từ hai thử nghiệm trên đã phủ nhận những quan niệm ăn kiêng phổ biến. Việc uống nước trong bữa ăn vốn được khuyến khích để giảm cân lại khiến cơ thể nạp nhiều thức ăn hơn. Trong khi đó, đồ ăn cay vốn bị nhiều người ăn kiêng e ngại lại trở thành công cụ hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý thử nghiệm mới chỉ thực hiện trên một số món ăn nhất định trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và loại thực phẩm hàng ngày.