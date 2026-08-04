Khuyến cáo phòng ngừa mụn tuổi dậy thì trong mùa hè

Mùa hè nắng nóng cùng độ ẩm cao là thời điểm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến nguy cơ bùng phát mụn trứng cá ở tuổi dậy thì tăng vọt. Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội, đây bản chất là bệnh lý da liễu phổ biến gắn liền với sự thay đổi nội tiết tố ở lứa tuổi phát triển. Khi kết hợp với các yếu tố môi trường và thói quen sinh hoạt ngày hè, tình trạng mụn thường diễn tiến nghiêm trọng hơn. Việc chăm sóc sai cách không chỉ để lại di chứng thâm sẹo kéo dài mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và sự tự tin của giới trẻ.

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Một trong những nguyên nhân chính là tuyến bã nhờn hoạt động mạnh dưới tác động của nhiệt độ cao. Lượng dầu tiết ra nhiều kết hợp với tế bào chết dễ làm bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn phát triển.

Bên cạnh đó, mồ hôi, bụi bẩn và ô nhiễm môi trường cũng góp phần khiến tình trạng mụn trở nên nặng hơn. Khi da không được làm sạch đúng cách sau khi vận động hoặc tiếp xúc với môi trường ngoài trời, lỗ chân lông dễ bị tắc nghẽn, dẫn đến hình thành các loại mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn viêm và mụn mủ.

Theo Bệnh viện Da liễu Hà Nội, nhiều trường hợp mụn kéo dài còn xuất phát từ việc chăm sóc da chưa phù hợp. Không ít bạn trẻ sử dụng sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh với mong muốn loại bỏ hoàn toàn dầu nhờn hoặc bỏ qua bước chống nắng vì lo ngại gây bí da. Tuy nhiên, những thói quen này có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn và khiến tình trạng mụn diễn biến phức tạp.

Để hạn chế mụn bùng phát trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo thanh thiếu niên cần xây dựng quy trình chăm sóc da khoa học. Da mặt nên được rửa hai lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ có độ pH phù hợp khoảng 5,5. Khi rửa mặt cần thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh hoặc nặn các nốt mụn viêm vì có thể làm tổn thương da, tăng nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Bảo vệ da trước tác động của tia cực tím cũng là bước quan trọng. Người có làn da dầu nên lựa chọn kem chống nắng có ghi "Non-comedogenic" (không gây bít tắc lỗ chân lông), ưu tiên các sản phẩm dạng gel hoặc dạng sữa mỏng nhẹ để vừa bảo vệ da vừa hạn chế nguy cơ nổi mụn.

Ngoài những thay đổi nội tiết trong tuổi dậy thì và tác động của thời tiết nắng nóng, một số thói quen sinh hoạt cũng có thể khiến tình trạng mụn diễn biến nặng hơn. Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội khuyến cáo thanh thiếu niên nên hạn chế thức khuya, duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh đồ ăn cay nóng, trà sữa... đồng thời tránh thường xuyên sờ tay lên mặt. Việc đeo khẩu trang trong thời gian dài nhưng không thay mới hoặc không giữ vệ sinh đúng cách cũng có thể làm tăng ma sát, tích tụ mồ hôi, bã nhờn và vi khuẩn trên da, tạo điều kiện cho mụn phát triển. Duy trì lối sống khoa học kết hợp chăm sóc da đúng cách và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ sẽ góp phần kiểm soát mụn hiệu quả, hạn chế nguy cơ để lại sẹo và thâm sau mụn.

Đặc biệt, các bác sĩ nhấn mạnh người bệnh tuyệt đối không tự ý cạy, nặn mụn hoặc sử dụng các loại kem trộn, thuốc rượu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo là có tác dụng trị mụn cấp tốc. Những sản phẩm này có thể gây kích ứng, viêm da, khiến tình trạng mụn nặng hơn và làm tăng nguy cơ hình thành sẹo rỗ, sẹo thâm rất khó điều trị.

Đối với các trường hợp mụn viêm nhiều, mụn mủ, mụn bọc hoặc mụn kéo dài không cải thiện sau khi chăm sóc tại nhà, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Việc điều trị sớm bằng phác đồ phù hợp sẽ giúp kiểm soát tình trạng viêm, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội khuyến cáo, mụn tuổi dậy thì hoàn toàn có thể kiểm soát hiệu quả nếu được chăm sóc đúng cách và điều trị kịp thời. Thay vì tự điều trị theo các mẹo truyền miệng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc, người bệnh nên chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa khi mụn có dấu hiệu tiến triển nặng để được tư vấn và điều trị an toàn, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe làn da lâu dài.