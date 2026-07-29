Lần đầu soi phế quản ống mềm sinh thiết chẩn đoán u phổi

Người bệnh được phát hiện có khối u nằm sát tim và các mạch máu lớn trong trung thất. Theo các bác sĩ, đây là vị trí rất khó tiếp cận. Nếu lựa chọn sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT như thường quy, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu nặng do tổn thương các mạch máu lớn, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra biến chứng như tràn khí màng phổi.

Khối u ở vị trí phức tạp trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trong quá trình thực hiện thủ thuật, hệ thống C-arm giúp các bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương theo thời gian thực, đưa dụng cụ sinh thiết đến đúng vị trí cần lấy mẫu. Nhờ đó, thủ thuật đạt độ chính xác cao hơn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tai biến trong quá trình can thiệp.

Ca thủ thuật diễn ra thuận lợi và an toàn. Sau can thiệp, người bệnh không gặp các biến chứng như ho ra máu, tràn khí màng phổi hoặc suy hô hấp. Mẫu bệnh phẩm thu được đạt tiêu chuẩn để thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến của phổi. Việc có được chẩn đoán mô bệnh học ngay từ đầu giúp các bác sĩ nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo như đánh giá giai đoạn bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu.

Nội soi ống mềm lấy mẫu sinh thiết khối u - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Đỗ Minh Luân, Khoa Hô hấp, Bệnh viện E, việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm sinh thiết dưới hướng dẫn C-arm mang lại nhiều lợi ích đối với các trường hợp tổn thương phổi nằm ở vị trí khó tiếp cận hoặc có nguy cơ cao nếu thực hiện sinh thiết xuyên thành ngực.

Kỹ thuật không chỉ góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán chính xác mà còn giúp giảm nguy cơ biến chứng, tạo thêm cơ hội điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Khi nào cần tầm soát và chẩn đoán sớm ung thư phổi? Ho kéo dài trên 2–3 tuần không rõ nguyên nhân. Ho ra máu, đau tức ngực hoặc khó thở kéo dài. Sụt cân, mệt mỏi không giải thích được. Có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Người có tổn thương phổi nghi ngờ trên phim X-quang hoặc CT ngực cần được đánh giá chuyên sâu để lựa chọn phương pháp sinh thiết phù hợp, đặc biệt với các khối u nằm ở vị trí khó tiếp cận.

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