Khàn tiếng nhiều năm sau mổ u não, người phụ nữ lấy lại giọng nói

Sau ca phẫu thuật u não nhiều năm trước, giọng nói của bà Đ.T.N. (sinh năm 1975, ngụ phường Bàn Cờ) ngày càng yếu. Mỗi lần trò chuyện, âm thanh phát ra chỉ còn là những luồng hơi nhỏ. Gia đình cho rằng đây là di chứng không thể khắc phục sau phẫu thuật nên không nghĩ đến việc điều trị.

Chỉ đến khi đến khám vì mắc bệnh lý đường hô hấp thông thường tại Phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, bà được chẩn đoán liệt dây thanh gây hở thanh môn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Hồng Hải, Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn), đã chỉ định điều trị bằng phương pháp nội soi tiêm mỡ tự thân để khắc phục tình trạng hở thanh môn do liệt dây thanh.

Ê-kíp đã lấy một lượng mỡ nhỏ từ vùng bụng của chính người bệnh, xử lý và tiêm vào dây thanh bị liệt dưới hướng dẫn của nội soi.

Phần mỡ tự thân này có tác dụng làm đầy dây thanh bị teo, giúp hai dây thanh khép kín tốt hơn, giảm tình trạng hở thanh môn và cải thiện khả năng rung của dây thanh khi phát âm.

Nhờ sử dụng chính mô của cơ thể, phương pháp có tính tương thích sinh học cao, hạn chế nguy cơ dị ứng hoặc đào thải.

Theo các bác sĩ, ngoài cải thiện chất lượng giọng nói, kỹ thuật còn góp phần hỗ trợ chức năng nuốt, giảm nguy cơ sặc khi ăn uống ở những người bị liệt dây thanh.

Hình ảnh dây thanh trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, liệt dây thanh là tình trạng dây thanh mất hoặc giảm khả năng vận động do tổn thương thần kinh chi phối. Bệnh có thể xảy ra sau phẫu thuật vùng cổ, ngực, phẫu thuật thần kinh, chấn thương hoặc do nhiều nguyên nhân khác.

Khi một dây thanh bị liệt, hai dây thanh không khép kín hoàn toàn trong quá trình phát âm, tạo nên tình trạng hở thanh môn. Người bệnh thường có biểu hiện khàn tiếng, nói nhỏ, hụt hơi, nhanh mệt khi nói, thậm chí dễ sặc khi ăn uống do khả năng bảo vệ đường thở bị suy giảm.

Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân gây rối loạn giọng nói, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh ảnh hưởng kéo dài đến giao tiếp và chất lượng cuộc sống.

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