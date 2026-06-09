Chủ quan nốt ruồi nhỏ, người đàn ông biến dạng khuôn mặt vì ung thư

TS.BS Dương Mạnh Chiến, phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, tổn thương ban đầu của bệnh nhân chỉ là một nốt rất nhỏ ở vùng má. Người bệnh được phẫu thuật cắt bỏ tại một cơ sở y tế ở TP HCM, nhưng sau đó khối u nhanh chóng tái phát.



Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ở lần phẫu thuật thứ hai, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư da tế bào vảy vùng má. Sau chẩn đoán, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật cắt rộng tổn thương, tạo hình che phủ bằng vạt da vùng trán và tiến hành xạ trị.

Tuy nhiên, quá trình xạ trị khiến vùng da xung quanh bị xơ hóa, co kéo và teo cứng. Sau một thời gian ổn định, tổn thương tiếp tục xuất hiện trở lại.

Vài tháng trước, bệnh nhân được phẫu thuật thêm một lần nữa tại Hà Nội, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau, vết mổ đã bung và khối tổn thương tái phát. Người bệnh tiếp tục được cắt bỏ và ghép da che phủ nhưng khoảng 6 tháng sau, vùng tổn thương lại sùi lên.

Tổn thương trước và sau tạo hình - Ảnh BVCC

Khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tổn thương không còn khu trú ở vùng má mà đã gây co kéo toàn bộ mô mềm xung quanh. Mi dưới bị kéo trễ rõ rệt, góc mép lệch khỏi vị trí giải phẫu bình thường. Vùng da từng xạ trị trở nên xơ cứng, biến dạng, ảnh hưởng đáng kể đến chức năng cũng như diện mạo khuôn mặt.

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, thách thức lớn nhất của ca bệnh không chỉ nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn ở công tác tái tạo sau phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành cắt rộng toàn bộ vùng tổn thương. Do khối u đã xâm lấn sâu, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần cơ cắn và đục bỏ bản trước của xương gò má bị tổn thương.

Sau khi loại bỏ khối u, vùng khuyết hổng trên mặt bệnh nhân rất lớn, để lộ cả phần xương bên dưới. Để phục hồi chức năng và cải thiện thẩm mỹ, các bác sĩ đồng thời thực hiện tái tạo mi dưới nhằm khắc phục tình trạng trễ mi.

Bên cạnh đó, ê-kíp sử dụng vạt da tự do lấy từ vùng đùi để che phủ toàn bộ vùng khuyết hổng.

Sau phẫu thuật, mi mắt bệnh nhân đã có thể khép kín trở lại, góc mép được chỉnh về vị trí phù hợp. Vùng da tái tạo có độ dày tương đối tương đồng với mô mặt xung quanh, mang lại kết quả chức năng và thẩm mỹ khả quan.

Bác sĩ thực hiện tạo hình cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Dương Mạnh Chiến cảnh báo, trường hợp trên cho thấy nhiều tổn thương da ban đầu có thể chỉ xuất hiện dưới dạng một nốt nhỏ, nhưng nếu là tổn thương ác tính hoặc không được xử lý triệt để sẽ có nguy cơ tái phát nhiều lần và xâm lấn ngày càng sâu vào mô mềm, cơ, thậm chí cả xương.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan với các tổn thương dạng nốt, sùi hoặc loét kéo dài trên da. Đặc biệt, những trường hợp đã điều trị nhưng liên tục tái phát cần được thăm khám tại các cơ sở có khả năng chẩn đoán và điều trị ung thư kết hợp phẫu thuật tạo hình.

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, một trong những nguyên nhân khiến tổn thương tái phát nhiều lần là ở các lần điều trị trước, phẫu thuật viên khó cắt bỏ đủ rộng do lo ngại không thể che phủ được vùng khuyết hổng sau mổ.

Nếu có kế hoạch tái tạo phù hợp ngay từ đầu, phẫu thuật viên sẽ chủ động cắt bỏ triệt để hơn, từ đó giảm nguy cơ tái phát và bảo tồn tốt hơn chức năng cho người bệnh.

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