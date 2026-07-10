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Tận mục Nissan Tekton 2026 ra mắt giá siêu rẻ, chỉ từ 315 triệu đồng

Nguyễn Anh

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.

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Nissan vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ Tekton hoàn toàn mới tại thị trường Ấn Độ. Xe được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi. Tên gọi Tekton có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, mang ý nghĩa "người thợ thủ công" hoặc "người xây dựng".
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Mẫu xe này thực chất là anh em của Renault Duster sản xuất tại Ấn Độ. Cả hai đều được phát triển từ mẫu xe giá rẻ Dacia Duster. Theo Nissan, Tekton lấy cảm hứng thiết kế từ đàn anh Patrol, kết hợp dáng vẻ mạnh mẽ và bề thế của xe SUV cùng những chi tiết nhận diện đặc trưng của thương hiệu nhằm tạo nên diện mạo nổi bật và tự tin.
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Trên thực tế, Nissan Tekton vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể của Dacia Duster nhưng được thiết kế lại phần đầu theo phong cách của Patrol thế hệ mới. Tại đây, xe đi kèm cụm đèn pha nối liền với các hốc hút gió đặt dọc trên cản trước, bao quanh tấm ốp gầm giả nhôm. Trong khi đó, lưới tản nhiệt cỡ lớn được nhấn mạnh bằng các chi tiết mạ crôm.
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Thiết kế thân xe gần như giống với Renault và Dacia Duster nhưng Nissan Tekton được phân biệt bằng các khe gió bên sườn mới cùng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch. Phía sau, những thay đổi chủ yếu nằm ở đồ họa đèn hậu LED và cản sau được tinh chỉnh với chi tiết giả nhôm.
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Nissan Tekton sở hữu chiều dài 4.348 mm và chiều dài cơ sở 2.657 mm nên nằm trong phân khúc SUV cỡ B. Bên cạnh đó là khoảng sáng gầm 212 mm và khoang hành lý có dung tích 518 lít. Không gian nội thất sử dụng bố cục mặt táp-lô tương tự Renault Duster nhưng có các tùy chọn vật liệu và phối màu riêng.
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Phiên bản cao cấp nhất được trang bị nội thất phối hai màu trắng và tím, kết hợp các chi tiết màu đồng, tạo nên phong cách khá khác biệt. Khoang lái kỹ thuật số gồm bảng đồng hồ 10,25 inch và màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, cả hai đều đặt trên cùng một cụm hiển thị.
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Các phiên bản cao cấp còn được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện và ghế trước có chức năng thông gió. 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe, trong khi các phiên bản cao hơn được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.
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Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng khung gầm CMF-B vốn được sử dụng rộng rãi trong liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi. Danh mục động cơ gồm hai tùy chọn máy xăng tăng áp, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.
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Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.3L mạnh hơn, cho công suất tối đa 161 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp.
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Theo tiêu chuẩn của nhiều thị trường phương Tây, mức giá của Tekton được đánh giá là rất cạnh tranh. Xe có giá khởi điểm từ 1,049 triệu Rupee (khoảng 315 triệu đồng) cho phiên bản Visia sử dụng động cơ 1.0L và hộp số sàn 6 cấp, tương đương Renault Duster tại thị trường Ấn Độ.
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Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Tekna+ trang bị động cơ 1.3L và hộp số tự động ly hợp kép có giá 1,859 triệu Rupee (khoảng 558 triệu đồng). Tại thị trường Ấn Độ, Nissan Tekton sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq và Volkswagen Taigun.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 giá siêu rẻ.
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