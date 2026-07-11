Mỹ yêu cầu Iran công khai tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz

AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang gây sức ép buộc Iran đưa ra tuyên bố công khai rằng eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với thị trường năng lượng thế giới, mở cửa hoàn toàn và tự do cho tàu thuyền đi qua.

Theo quan chức Mỹ, các nhà lãnh đạo Iran thậm chí đã nói với phía Mỹ rằng vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển là một sai lầm và Tehran hy vọng sẽ tiếp tục đàm phán với Washington.

Các tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước phát biểu của quan chức Mỹ, nhà ngoại giao của Tehran tại Liên Hợp Quốc đã nói với các phóng viên rằng bất kỳ hoạt động nào ở eo biển Hormuz, bao gồm cả việc mở cửa hoặc rà phá bom mìn, "đều thuộc trách nhiệm riêng của Iran".

“Bất kỳ nỗ lực nào của các tác nhân bên ngoài nhằm can thiệp hoặc thiết lập một thỏa thuận quyền lực sẽ vi phạm (thỏa thuận tạm thời), làm suy yếu việc thực hiện thỏa thuận, trì hoãn việc khôi phục hoạt động hàng hải thương mại bình thường, gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải và làm gia tăng căng thẳng khu vực”, Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani phát biểu.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz giờ đây phải nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của họ và các tàu thuyền có thể phải bắt đầu trả phí cho Tehran. Trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, khoảng 1/5 tổng lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên được giao dịch trên thế giới đi qua eo biển này.

Việc Iran kiểm soát eo biển trong suốt cuộc xung đột đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

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