Tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz

AP dẫn thông tin từ quân đội Anh cho biết, một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy vào sáng sớm 7/7 sau khi bị trúng một vật thể bay.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu thuyền di chuyển qua cửa ngõ hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giao dịch toàn cầu vốn đi qua trong thời bình.

Tàu chở dầu phớt lờ cảnh báo của Iran?

Theo Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tàu chở dầu đã bị tấn công gần Limah, Oman, trong khu vực eo biển Hormuz. UKMTO cho biết vật thể bay đã đánh trúng mạn trái của tàu khi tàu đang cố di chuyển về phía nam ra khỏi eo biển hướng về Vịnh Oman.

"Không có tác động môi trường nào từ vụ tấn công và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra", UKMTO thông tin.

Đài truyền hình nhà nước Iran, dẫn nguồn ẩn danh, ám chỉ Tehran đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một tàu chở khí đốt tự nhiên từ Qatar sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo. Tuy nhiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhận trách nhiệm về vụ việc.

Một số tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran tuần trước cảnh báo rằng tất cả tàu chở dầu di chuyển qua eo biển phải sử dụng tuyến đường do nước này phê duyệt. Iran cũng tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào của lực lượng Mỹ tại eo biển “sẽ bị đáp trả nhanh chóng và dứt khoát”.

Tại Nhà Trắng ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng họ “hoặc phải đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện”.

“Tôi muốn đạt được thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người. Chúng tôi có thể phá hủy các cây cầu của họ trong một giờ. Chúng tôi có thể cắt nguồn cung năng lượng của họ”, ông Trump nói.

Iran và Mỹ đã đồng ý trong một thỏa thuận tạm thời cho phép các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong 60 ngày. Tuy nhiên, Tehran khẳng định phải kiểm soát các tuyến đường của tàu và sau đó sẽ thu phí, đảo lộn thông lệ hàng chục năm qua tại tuyến đường thủy này.

Mỹ và nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tuyên bố sẽ không đồng ý để Iran thu phí qua eo biển. Nỗ lực của Oman và một cơ quan Liên Hợp Quốc nhằm mở tuyến đường mới gần bờ biển Oman trước đó đã làm bùng phát các vụ tấn công trên khắp Trung Đông, cho thấy mức độ căng thẳng hiện nay.

Công ty dữ liệu Kpler cho biết cuối tuần qua, ít nhất 108 tàu đã đi qua eo biển bằng nhiều tuyến đường khác nhau.

Đàm phán Mỹ - Iran tạm dừng vì tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với Iran nhằm mục tiêu mở lại hoàn toàn eo biển, thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran và hướng tới chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2. Tuy nhiên, các vụ tấn công gần đây tại eo biển đã dẫn đến những đòn đáp trả của Mỹ, sau đó Iran lại tấn công các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột.

Theo AP, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dường như đang tạm dừng cho đến sau lễ an táng cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Chính quyền Iran đã đưa thi hài ông Ali Khamenei bằng máy bay tới thành phố Qom trong đêm, nơi đông đảo người dân đã đến tưởng niệm ông vào ngày 7/7.

Linh cữu của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được đưa đi giữa biển người đưa tang ở Tehran, Iran, ngày 6/7/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Người dân tập trung tại Qom dự tang lễ ông Ali Khamenei

Đài truyền hình nhà nước Iran sáng sớm 7/7 đã phát trực tiếp hình ảnh từ trực thăng cho thấy hàng trăm nghìn người đang đi bộ về phía Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran, phía nam thành phố Qom, để dự lễ tang ông Ali Khamenei.

Người dân được nhìn thấy mang theo các bức hình của ông Ali Khamenei và con trai ông, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trong tang lễ của cha mình kéo dài nhiều ngày qua.

Được biết, trong giai đoạn cao trào của cuộc chiến, trước khi lệnh ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4/2026, Israel từng nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo cấp cao của Iran.

Chính quyền Iran đã tạm thời phong tỏa các tuyến đường, không phận và tạm dừng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, bắt đầu từ ngày 4/7 và sẽ kết thúc vào 9/7 khi ông Ali Khamenei được an táng tại đền Imam Reza ở Mashhad, quê hương ông.

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