Nhà trường hỗ trợ, ghi nhận những vướng mắc kịp thời trong tuyển sinh đầu cấp lớp 6 tại Hà Nội

Năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh đầu cấp, trong đó triển khai ứng dụng bản đồ số GIS nhằm hỗ trợ công tác phân bổ, điều tiết tuyển sinh, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Việc ứng dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ xác định thông tin trường học, địa bàn tuyển sinh, khoảng cách từ nơi cư trú của học sinh đến cơ sở giáo dục; đồng thời giúp các đơn vị có thêm công cụ để rà soát, phân bổ, điều tiết học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ 00 ngày 7/7/2026 đến 24 giờ 00 ngày 9/7/2026.

Trong ngày đầu mở cổng tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027, nhiều trường THCS tại Hà Nội cho biết công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi. Nhờ hệ thống bản đồ số (GIS) kết hợp dữ liệu dân cư, đa số phụ huynh có thể tự hoàn thành đăng ký trực tuyến mà không cần đến trường.

Các cán bộ, giáo viên trường THCS Thạch Bàn hỗ trợ phụ huynh trong ngày đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.

Phụ huynh vẫn còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại các lỗi

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, cô Khúc Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bàn cho biết, trong buổi sáng ngày đầu tiên, đa số các trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến đều diễn ra thuận lợi. Nhiều phụ huynh đã đến trường nhờ hỗ trợ in phiếu xác nhận và điền thông tin để nộp hồ sơ cho con.

Bên cạnh đó, nhà trường có tiếp nhận 5 trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục đăng ký trực tuyến. Điển hình là trường hợp một phụ huynh đã tham gia 3 đợt thử nghiệm trước đó và hệ thống đều định vị đúng tuyến về Trường THCS Thạch Bàn, nhưng hôm nay khi đăng ký chính thức lại bị định vị sang trường khác. Vì mong muốn cho con học tại THCS Thạch Bàn nên phụ huynh rất lo lắng, phải đến tận trường để hỏi cách xử lý.

Một trường hợp khó khăn khác là phụ huynh mới chuyển nhà đến địa bàn được 2 tuần, chưa kịp cập nhật địa chỉ của con trong danh sách tuyển sinh trực tuyến nên hệ thống vẫn phân về nơi ở cũ. Do không thể tự sửa thông tin trên hệ thống, họ phải đến trường báo cáo và chờ xử lý.

Nhiều phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con luôn trong ngày đầu đăng ký trực tuyến thành công

Cô Hạnh cho biết, trong các đợt thử nghiệm trước, phụ huynh còn có thể tự sửa địa chỉ bằng cách dùng tay di chuyển điểm ghim định vị về đúng nhà mình, nhưng trong ngày đăng ký chính thức, phần mềm không cho phép sửa đổi bất cứ thông tin gì. Đây cũng là trường hợp xử lý khó khăn nhất. Ngoài ra, nhà trường cũng tiếp nhận một số phụ huynh ở vùng giáp ranh giữa hai trường có nguyện vọng cho con về THCS Thạch Bàn vì đường đi thuận lợi hơn, nhưng định vị hệ thống lại phân về trường kia nên họ đến để trình bày nguyện vọng.

Theo quy định của UBND phường, đối với tất cả những trường hợp phát sinh lỗi sai, vướng mắc hoặc có nguyện vọng chuyển trường, nhà trường sẽ ghi nhận, lập danh sách gửi về phòng Văn hóa – Xã hội của phường để tập hợp chung rồi xử lý. Vì thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ hôm nay 7/7 đến ngày 9/7, sau đó còn từ ngày 12-18/7 tuyển sinh trực tiếp nên phụ huynh vẫn còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại các lỗi trên.

Phụ huynh gặp khó khăn về đăng ký trực tuyến sẽ được cán bộ tuyển sinh hỗ trợ đăng ký tại trường

Cô Hạnh nhấn mạnh, các cấp chỉ đạo từ Sở GD&ĐT đến UBND phường đều chú trọng đến quyền lợi và sự thuận tiện của phụ huynh học sinh, yêu cầu toàn hệ thống chính trị không được gây khó khăn cho người dân. Nếu phụ huynh đã đăng ký trực tuyến thành công tại nhà thì hôm tuyển sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ vẫn được. Còn nếu đã đăng ký thành công nhưng chưa in được giấy xác nhận ở nhà, họ có thể đến trường để nhờ hỗ trợ in và nộp luôn hồ sơ tại chỗ nhằm tránh việc phải đi lại nhiều lần.

Trường THCS Sài Đồng huy động hơn 20 nhân lực cùng trang thiết bị máy móc để hỗ trợ tối đa, không để người dân cảm thấy khó khăn

Nhà trường ghi nhận những lỗi về phân tuyến, định vị... báo cáo cấp trên

Cùng chia sẻ về ngày đầu tuyển sinh với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, cô Nguyễn Đà Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng cho biết, theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. Tuy nhiên, trong buổi sáng, lượng phụ huynh đến trường không nhiều, nguyên nhân có thể do ngày hành chính phụ huynh bận đi làm và sẽ sắp xếp đến vào các buổi khác trong thời gian quy định. Khi phụ huynh cập nhật hệ thống và thấy con em mình đã đúng tuyến vào trường, họ rất tự tin và sẽ túc tắc đến nộp hồ sơ. Nhà trường cũng đã đăng tải đầy đủ thông tin tuyển sinh, thời gian và các bước thực hiện trên website, fanpage... để phụ huynh nắm rõ. Qua các lần thử nghiệm trước, phần lớn phụ huynh đã thành thạo các bước nhập hồ sơ và truy cập đường link. Tuy nhiên, hiện nay một số phụ huynh vẫn gặp vướng mắc liên quan đến việc hệ thống định vị chưa chính xác. Có trường hợp phụ huynh nhập lần thứ 1, thứ 2 hệ thống hiển thị đúng Trường THCS Sài Đồng, nhưng đến lần thứ 3 lại nhảy sang trường khác. Hoặc có phụ huynh làm thử nghiệm 3 lần đều đúng tuyến nhưng hôm nay đăng ký chính thức lại bị định vị sang trường khác. Thậm chí, có trường hợp phụ huynh phản ánh hai nhà cạnh nhau nhưng một cháu được phân vào THCS Sài Đồng, còn một cháu lại bị phân đi trường khác.

Bộ phận tư vấn tuyển sinh Trường THCS Sài Đồng hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con vào lớp 6

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận phụ huynh hạn chế về tiếp cận công nghệ thông tin, mặc dù nhà trường và phường xã đã làm rất sát sao, liên tục đăng tải thông tin trên trang web, Fanpage, các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử cũng liên tục cập nhật. Vì vậy, nhà trường phải chuẩn bị nguồn nhân lực tăng lên gấp nhiều lần trường phải chuẩn bị nguồn nhân lực tăng lên gấp nhiều lần so với năm ngoái, cùng trang thiết bị máy móc để hỗ trợ tối đa, không để người dân cảm thấy khó khăn, bức xúc hay nóng nảy trước sự đổi mới về công nghệ.

Phụ huynh được cán bộ tuyển sinh hướng dẫn chu đáo

Sáng nay, một phụ huynh trực tiếp gặp Hiệu trưởng trường THCS Sài Đồng phản ánh rằng, theo thông tin tuyển sinh, hệ thống căn cứ vào định vị GIS (khoảng cách địa lý) để phân luồng học sinh đúng tuyến và gần nhà nhất. Trong 3 lần thử nghiệm trước, hệ thống đều đo đúng khoảng cách, nhưng hôm nay đăng ký trên hệ thống, con của họ lại bị điều chỉnh về Trường THCS Lê Quý Đôn. Khi phụ huynh dùng xe máy đi thử từ Sài Đồng đến ngôi trường mới này thì quãng đường lên tới gần 4km. Phụ huynh thắc mắc tại sao áp dụng định vị GIS để học gần nhà mà thực tế con họ lại phải đi xa hơn rất nhiều...

Cô Giang chia sẻ thêm, cơ quan quản lý các cấp từ phường đến thành phố sẽ có sự điều chỉnh dựa trên bức tranh tổng quan để các trường tuyển sinh theo đúng kế hoạch của UBND phường, trong khi người dân hiện tại mới chỉ nhìn nhận vấn đề theo góc độ khoảng cách định vị GIS của cá nhân họ. Những trường hợp bất cập do phân tuyến hay sai lệch định vị này, nhà trường đều ghi nhận để báo cáo lên UBND phường giải quyết.

Là năm đầu tiên tuyển sinh bằng GIS nên phụ huynh không tránh khỏi những lo lắng

Cô Nguyễn Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Long Biên, Hà Nội

Tại Trường THCS Long Biên, cô Nguyễn Thị Diệu Thúy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong ngày đầu tiên tuyển sinh trực tuyến, nhiều phụ huynh sau khi đăng ký thành công đã có nhu cầu đến trường để đối chiếu trực tiếp giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến. Để chuẩn bị chu đáo cho công tác này, nhà trường đã bố trí 5 phòng chức năng bao gồm: phòng tư vấn và hướng dẫn các bước tuyển sinh; phòng máy hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến, đối chiếu thông tin cần thiết và tư vấn về nhu cầu, dự thảo kế hoạch năm học để phụ huynh cân nhắc, lựa chọn. Đặc biệt, đối với công tác chuẩn bị sách giáo khoa, do năm nay toàn quốc dùng chung bộ sách nên nếu phụ huynh có nhu cầu, nhà trường sẽ tiếp nhận và nhờ thư viện hỗ trợ đăng ký với các nhà sách để người dân đỡ phải đi lại nhiều lần.

Bàn hỗ trợ đăng ký tuyển sinh Trường THCS Long Biên luôn túc trực để hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh

Về khó khăn, trường cũng ghi nhận trường hợp nhà sát trường nhưng hệ thống định vị không đúng. Nhà trường đã chụp lại thông tin minh chứng để tổng hợp, báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh theo phương châm "đưa trường học đến gần nhà". Đối với những thắc mắc về việc khi thử nghiệm thì hệ thống báo về trường Long Biên nhưng khi tuyển sinh chính thức lại phân đi trường khác, nhà trường giải thích rõ: Trong quá trình vận hành định vị GIS, cơ quan quản lý phải có sự điều chỉnh điều tiết để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và cơ sở vật chất của tất cả các nhà trường trên địa bàn. Việc này nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho việc triển khai nhiệm vụ năm học cũng như đáp ứng nhu cầu phân bổ học sinh hợp lý, tránh tình trạng trường này quá đông trong khi trường kia lại thiếu học sinh, trên cùng một địa bàn có sự giao thoa về địa giới.

Hiệu trưởng Nhà trường cùng các cán bộ tuyển sinh Trường THCS Long Biên luôn túc trực để giải đáp, xử lý các vướng mắc của phụ huynh trong ngày đầu đăng ký tuyển sinh lớp 6

Nhìn chung, vì đây là năm đầu tiên ngành giáo dục tuyển sinh theo định vị GIS nên phụ huynh không tránh khỏi những lo lắng, nhất là những gia đình ở vùng giáp ranh. Ví dụ như trường hợp phụ huynh đi sang phường Long Biên gần hơn nhưng địa bàn tuyển sinh lại thuộc phường Bồ Đề xa hơn. Dù vậy, nhìn tổng thể phương thức tuyển sinh năm nay rất thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong việc đưa trường học đến gần nhà. Công nghệ GIS tuy thông minh nhưng không thể chính xác đến mức tuyệt đối. Thực tế có phụ huynh khi hiển thị trên định vị là 4,7km và bị phân về trường khác, nhưng nếu đi theo lối ngõ sau thì khoảng cách đến Trường THCS Long Biên lại gần hơn rất nhiều. Hay có phụ huynh phản ánh nhà chỉ cách trường 200m nhưng lại bị định vị về trường Cự Khối cách đó 4,7km. Dù không thể tự điều chỉnh trên hệ thống, phụ huynh vẫn có thể đến trường để nhờ hỗ trợ xử lý.

Cán bộ, giáo viên trường THCS Long Biên tư vấn, hướng dẫn phụ huynh ngày đầu tuyển sinh đầu cấp lớp 6

Công tác tuyển sinh hỗ trợ tối đa cho phụ huynh

Ghi nhận nhanh tại các điểm trường, việc thực hiện thủ tục có sự khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ của từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Phúc Lợi) cho biết quá trình đăng nhập diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đã nộp được hồ sơ luôn, dù thực tế có những phụ huynh khác gặp định vị trường học đi xa hơn so với thực tế chỗ ở.

Phụ huynh đến trường nộp minh chứng định vị

Chị Nguyễn Thị Ngọc, phụ huynh ở phố Trạm (tổ 12, phường Long Biên) đến nộp hồ sơ trường THCS Long Biên do thuộc diện tạm trú nên chị phải in minh chứng định vị tại chỗ mình đang đứng, nhằm xác nhận đúng vị trí nhà thuê tại làng Trạm để bổ sung vào hồ sơ.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hương (tổ 26, phường Long Biên) chọn đến nộp trực tiếp cho con trai ngay hôm nay do bản thân không biết nhiều về công nghệ thông tin. Chị Hương chia sẻ thủ tục nộp trực tiếp diễn ra rất nhanh chóng, chị được phát phiếu đăng ký học, đăng ký đồng phục, sách vở, mang học bạ trường cũ lên và được nhà trường in đơn nhập học để điền thông tin, nộp hồ sơ cho con.

Trần Thị Hương (tổ 26, phường Long Biên) đến trường nộp hồ sơ trực tiếp cho con

Đối với anh Nguyễn Văn Thức (Hà Nội), khi nộp hồ sơ cho cháu vào lớp 6, do mạng ở nhà bị nghẽn không đăng nhập được để in đơn nên anh đã đến tận trường; tại đây, nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, việc nhập dữ liệu chỉ mất khoảng mấy giây, trước đó anh cũng đã làm thử nghiệm thành thạo 3 lần.

Tương tự, anh Trần Thanh Trọng (tổ 17, phường Long Biên) đến nộp hồ sơ cho con và cho biết sau khi đăng ký bản chính thức, hệ thống GIS đã phân tuyến chính xác cho con anh về Trường THCS Thạch Bàn. Do đã làm thử 3 lần trước đó nên anh làm rất thành thạo, hôm nay chỉ mất vài phút để đăng ký thành công rồi mang hồ sơ đến trường nộp bản chính thức. Chị Nguyễn Thu Hiền cũng chia sẻ, sau 3 lần thử nghiệm, hôm nay chị đăng ký chính thức rất nhanh chóng, làm xong chị đến trường để Ban tuyển sinh kiểm tra thông tin đăng ký thành công, trùng khớp là nhà trường tiếp nhận hồ sơ luôn.

Anh Trần Thanh Trọng (tổ 17, phường Long Biên) đến trường nộp hồ sơ cho con ngay sau khi đăng ký trực tuyến thành công

Qua trải nghiệm thực tế, nhiều phụ huynh cho rằng sau những băn khoăn ban đầu, việc đăng ký tuyển sinh trên nền tảng bản đồ số GIS diễn ra thuận lợi. Hệ thống giúp xác định đúng tuyến ngay từ đầu, giảm thời gian tìm hiểu thông tin và hạn chế phải đến trường làm thủ tục trực tiếp.