ĐH công bố bảng quy đổi điểm thi năng lực và tốt nghiệp THPT 2026

Hàng loạt trường đại học đã bắt đầu công bố bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển năm 2026. Đây là thông tin quan trọng mà thí sinh cần theo dõi trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng, bởi bảng quy đổi là căn cứ để các trường xác định ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.

Khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được dùng làm căn cứ để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Đại học Quốc gia TP HCM đã công bố khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là căn cứ để các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL trong xét tuyển theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, đồng thời góp phần bảo đảm tính thống nhất, công bằng và minh bạch giữa các phương thức tuyển sinh.

Khung quy đổi được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, cùng hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Dữ liệu xây dựng bảng bách phân vị được lấy từ kết quả cao nhất của mỗi thí sinh trong hai đợt thi ĐGNL năm 2026. Điểm cao nhất của kỳ thi năm nay là 1.139/1.200 điểm. Toàn bộ dữ liệu được chia thành 100 nhóm phân vị để đối sánh với phân bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia TP HCM xây dựng khung quy đổi cho ba tổ hợp được đánh giá có mức độ tương thích cao nhất với cấu trúc bài thi ĐGNL, gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Mỗi tổ hợp có bảng quy đổi chi tiết theo từng nhóm phân vị, xác định khoảng điểm tương ứng giữa điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Quốc gia TP HCM lưu ý khung quy đổi không phải là bảng chuyển đổi cố định giữa từng mức điểm ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các cơ sở đào tạo sẽ căn cứ khung này để xây dựng bảng quy đổi điểm xét tuyển phù hợp với phương án tuyển sinh của từng ngành và từng trường.

Hơn 100 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển trong năm 2026 dựa trên khung quy đổi của ĐHQG TP HCM làm căn cứ xây dựng bảng quy đổi điểm trúng tuyển phù hợp với từng ngành, chương trình đào tạo và phương án tuyển sinh của mình. Thí sinh có thể tham khảo khung quy đổi tại địa chỉ https://vnuhcm.edu.vn/bai-viet/dhqg-hcm-cong-bo-khung-quy-doi-tuong-duong-diem-thi-danh-gia-nang-luc-voi-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026.

Đại học Hà Nội (HANU) cũng vừa công bố bảng quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức. Năm nay, HANU tuyển 3.705 sinh viên cho 30 chương trình. Trường dùng ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Điểm sàn là 22/40.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, công thức tính điểm (tối đa 40) là: Tổng điểm xét tuyển tổng hợp (sau quy đổi) = [(Môn hệ số 2 x 2) + (Ngoại ngữ x 2) + Môn còn lại - 3] x 0.8 + Điểm khuyến khích x 4/3 + Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3. Trong đó, môn hệ số 2 là Toán hoặc Văn, tùy ngành...

Đại học Hà Nội chia 6 mức điểm quy đổi cho phương thức xét tuyển kết hợp và xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, có giá trị tương đương.

Bảng quy đổi mức điểm giữa các phương thức xét tuyển như sau:

Nếu nhiều thí sinh ở cuối danh sách có tổng điểm bằng nhau, trường sẽ phân loại bằng các tiêu chí phụ, ưu tiên những thí sinh có điểm cộng thấp hơn, rồi tới thí sinh có thứ tự nguyện vọng đăng ký cao hơn, cuối cùng là kết quả môn học hoặc môn thi theo thứ tự ưu tiên riêng của Hội đồng. Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước ngày 13/8.

Còn Trường Đại học Thương mại (TMU) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20, quy đổi 25 điểm thi tốt nghiệp THPT tương đương 95 điểm đánh giá năng lực, thấp hơn 5 điểm so với năm ngoái.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức được trường Đại học Thương mại công bố.

Theo đó, trường lấy điểm sàn thi tốt nghiệp THPT là 20/30, bằng năm ngoái. Đây là tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp xét tuyển, áp dụng với tất cả ngành. Ngưỡng này bằng năm 2025.

Trường lưu ý điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2026 của các tổ hợp khác sẽ thấp hơn A00 (Toán, Lý, Hóa) 0,5 điểm. Các năm trước, trường chỉ lấy một ngưỡng trúng tuyển chung.

Trường cũng công bố bảng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức. Thí sinh đạt 25 điểm thi tốt nghiệp (dùng điểm ba môn hoặc xét kết hợp giải học sinh giỏi, chứng chỉ với điểm thi) tương đương 95/150 điểm đánh giá năng lực (HSA), và 65/100 điểm đánh giá tư duy (TSA), lần lượt thấp hơn 5 và 4 điểm so với năm ngoái. Tương tự ở các ngưỡng quy đổi khác, độ chênh lệch cũng thấp hơn...

Bảng quy đổi điểm của Đại học Thương mại cụ thể như sau:

Năm 2026, trường Đại học Thương mại tuyển 6.100 sinh viên. Với 5 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dùng kết quả thi đánh giá năng lực trong nước và quốc tế (HSA tối thiểu 85/150, TSA 50/100, SAT 1000/1600, ACT 20/36), xét kết hợp IELTS từ 5.0 và tương đương với điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ, xét kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh với điểm thi tốt nghiệp.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ĐH Y dược - ĐHQGHN (UMP)công bố điểm quy đổi tương đương phương thức điểm thi HSA sang điểm thi THPT 2026

Theo đó, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng đối với thí sinh khu vực 3. Mức điểm được tính theo tổng điểm 3 bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, không tính điểm cộng) và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30; không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và không phân biệt năm dự thi 2025 hay 2026.

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải triển khai tuyển sinh theo đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Các cơ sở đào tạo kết hợp với yêu cầu về môn chính xét tuyển của từng chương trình/ngành/nhóm ngành, yêu cầu đặc thù của chương trình, ngành, nhóm ngành, trường và thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước, trường xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển theo đúng kế hoạch.

Đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... và các phương thức khác, bộ yêu cầu xác định một tổ hợp gốc phù hợp nhất để thực hiện quy đổi điểm với kết quả kỳ thi riêng, trên cơ sở bách phân vị của các đơn vị tổ chức kỳ thi riêng và dữ liệu kết quả học tập của các sinh viên năm trước.

Đáng chú ý, bộ nhấn mạnh không được xây dựng quan hệ quy đổi theo kiểu "bắc cầu". Các trường thông báo rõ cho thí sinh và tuân thủ chặt chẽ trong quá trình xét tuyển.

Chẳng hạn, nếu ngành X lấy điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A00 (tổ hợp gốc) là 25/30, tương ứng điểm kỳ thi riêng 75/120; nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp B00 là 24/30 thì không tiếp tục sử dụng điểm này để xác định tương ứng điểm trúng tuyển của kỳ thi riêng.

Trường hợp có sử dụng kết quả học THPT, căn cứ số liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình các môn học THPT, cơ sở đào tạo xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào cho từng chương trình, ngành, nhóm ngành.

Đối với các trường có tổ chức kỳ thi độc lập theo bài thi tổng hợp, bộ đề nghị xác định các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT phù hợp với đặc điểm của bài thi riêng, đồng thời làm rõ tổ hợp nào được chọn làm tổ hợp gốc để hỗ trợ các cơ sở đào tạo khác trong việc xây dựng phương án quy đổi điểm trúng tuyển.