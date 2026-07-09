Kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 đã công bố

Ngày 8/7, Bộ Công an chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm trên website của các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) nơi đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào sẽ được Bộ Công an công bố vào ngày 10/7.

Để tra cứu kết quả, thí sinh truy cập website của trường CAND nơi đăng ký dự thi, chọn mục Tra cứu điểm thi, lựa chọn Điểm thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, sau đó nhập chính xác số báo danh, số căn cước công dân cùng mã xác thực để xem kết quả.

Sau khi biết điểm, những thí sinh có nhu cầu phúc khảo cần theo dõi hướng dẫn của trường đăng ký dự thi để nộp đơn đúng thời hạn. Theo thông báo của các trường, hạn cuối nhận đơn phúc khảo là 17 giờ ngày 12/7.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi và tiếp tục là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh vào các học viện, trường CAND.

Bộ Công an giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng theo quy định hiện hành; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá; và xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối với phương thức kết hợp, công thức tính điểm xét tuyển không thay đổi. Trong đó, tổng điểm ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển chiếm 40%, còn điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60%. Công thức quy đổi được áp dụng là:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT × 2/5 + Điểm bài thi đánh giá × 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng (nếu có).

Năm nay, 8 trường Công an nhân dân tuyển 2.070 chỉ tiêu, giảm khoảng 280 chỉ tiêu so với năm 2025. Theo Bộ Công an, việc duy trì cấu trúc kỳ thi và phương thức xét tuyển nhằm bảo đảm tính ổn định, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký và xét tuyển.

Dự kiến, ngày 10/7, Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026.

Ảnh minh họa: Học viện Chính trị Công an nhân dân/Nguồn nhandan.vn

Trước đó, ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố kết quả xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Năm nay, nhà trường tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh, trong đó phương thức xét tuyển tài năng gồm ba diện: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế; và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Theo thống kê, đến hết thời hạn đăng ký ngày 31/5, hệ thống ghi nhận 4.347 hồ sơ đăng ký xét tuyển tài năng. Trong đó, diện xét tuyển thẳng có 502 hồ sơ, diện xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế có 1.751 hồ sơ và diện hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn có 2.094 hồ sơ.

So với năm trước, số lượng hồ sơ ở diện xét tuyển thẳng và diện sử dụng chứng chỉ quốc tế tăng nhẹ, trong khi diện hồ sơ năng lực giảm. Nhà trường cho biết nguyên nhân là từ năm 2026, thí sinh đăng ký theo diện này bắt buộc phải có kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA), thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Sau quá trình xét tuyển, 436 thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã trúng tuyển vào 46 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong số này có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 giải Nhất, 163 giải Nhì và 193 giải Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đối với hai diện xét tuyển còn lại, nhà trường đã gửi kết quả điểm xét tuyển tới tài khoản của hơn 3.600 thí sinh trên hệ thống đăng ký.

Phổ điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 và 1.3 vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Theo thống kê của Đại học Bách khoa Hà Nội, có 53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100, 145 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên. Mức điểm thấp nhất là 55 điểm, điểm trung bình đạt 80,95 điểm và điểm trung vị là 83 điểm.

Cùng với việc công bố kết quả xét tuyển tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ban hành phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, gồm điểm xét tuyển tài năng, điểm kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhà trường lưu ý, dù đã có điểm xét tuyển tài năng theo diện 1.2 hoặc 1.3, thí sinh vẫn bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2-14/7/2026 để được xét tuyển chính thức. Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, qua đó có thêm cơ hội lựa chọn nhiều ngành học phù hợp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.