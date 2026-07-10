Buôn bán hàng cấm, 3 đối tượng lĩnh hơn 12 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo, gồm: Lê Quốc Hữu (SN: 1990, trú tại thôn An Bình, xã Hiếu Giang, Quảng Trị), Lê Văn Đức (SN: 2000, trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh) về tội "Buôn bán hàng cấm" và Dương Đình Tuấn Anh (SN: 2005, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo bản cáo trạng, khoảng đầu tháng 12/2025, do nhu cầu mua pháo nổ để sử dụng dịp Tết Nguyên đán năm 2026, các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Bùi Lâm

Trong đó, Lê Quốc Hữu đã bán cho Trần Văn Hồng và Lê Văn Đức tổng cộng 42,2 kg pháo nổ. Sau khi mua pháo, Lê Văn Đức tiếp tục bán 07 khối pháo nổ có khối lượng 11,2 kg cho Dương Đình Tuấn Anh, đồng thời vận chuyển số pháo còn lại đi giao thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Đình Tuấn Anh, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 11,2 kg pháo nổ. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ trong vụ án là 42,2 kg.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Quốc Hữu 06 năm 06 tháng tù, Lê Văn Đức 5 năm tù cùng về tội “Buôn bán hành cấm” và Dương Đình Tuấn Anh 09 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”.