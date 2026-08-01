Mai Ngô vào Top 12 Miss Supranational 2026 sau hành trình đầy thử thách

Đêm chung kết Miss Supranational 2026 diễn ra tại Ba Lan khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Philippines - Katrina Llegado. Các vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt thuộc về đại diện Brazil, Cộng hòa Czech, Pháp và Nigeria.

Đại diện Việt Nam - Mai Ngô có màn thể hiện tự tin trong đêm thi. Cô lần lượt được xướng tên vào Top 24 trước khi tiếp tục góp mặt trong Top 12 nhờ chiến thắng hạng mục bình chọn Supra Fan Vote. Dù chưa thể tiến sâu hơn, người đẹp vẫn khép lại cuộc thi với thành tích Top 12 sau gần ba tuần tranh tài.

Ngoài kết quả tại đêm chung kết, Mai Ngô còn được ban tổ chức xướng tên trong Top 20 Miss Supra Influencer - hạng mục tôn vinh những thí sinh có sức ảnh hưởng về truyền thông trong suốt cuộc thi. Hai dấu mốc này góp phần hoàn thiện hành trình của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đại diện Việt Nam - Mai Ngô vào Top 12 Miss Supranational 2026. Ảnh: Miss Supranational.

Chuẩn bị kỹ cho lần trở lại đấu trường quốc tế

Để chuẩn bị cho Miss Supranational 2026, Mai Ngô dành nhiều thời gian hoàn thiện hình thể và kỹ năng trình diễn. Theo Vietnamnet, thay vì tập trung tăng cơ, cô lựa chọn duy trì vóc dáng cân đối với vòng eo 64 cm - số đo nhỏ nhất từ trước đến nay - trong khi vẫn giữ vòng ba 104 cm.

Người đẹp cũng cho biết đã rút nhiều kinh nghiệm từ Miss Charm 2025. Nếu lần thi trước lựa chọn tiết mục mang tính mạo hiểm, ở Miss Supranational 2026, cô đầu tư kỹ hơn vào ý tưởng, góc máy và hiệu ứng sân khấu, đồng thời giữ kín phần trình diễn để tạo bất ngờ.

Mai Ngô đánh giá cuộc thi năm nay có tính cạnh tranh cao khi nhiều đối thủ đã xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội từ rất sớm. Theo cô, đây cũng là điều bản thân muốn học hỏi trong lần trở lại đấu trường quốc tế.

Nhập cuộc muộn nhưng nhanh chóng bắt nhịp

Hành trình của Mai Ngô không khởi đầu thuận lợi. Theo Tiền Phong, quá trình hoàn tất thủ tục visa kéo dài khiến cô đến Ba Lan muộn hơn nhiều thí sinh và không thể tham dự lễ trao sash - hoạt động mở màn của cuộc thi.

Trước ngày lên đường, Mai Ngô cho biết cô chỉ nhận được visa vào chiều ngày 10/7 và khởi hành sang Ba Lan ngày 13/7. Người đẹp thừa nhận việc phải chờ đợi sát ngày lên đường khiến quá trình chuẩn bị chịu không ít áp lực.

Dù nhập cuộc muộn, đại diện Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với lịch trình của ban tổ chức. Cô tích cực giao lưu với các thí sinh quốc tế, liên tục xuất hiện trong các hoạt động bên lề và duy trì hình ảnh năng động trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Phong độ ổn định giúp Mai Ngô sớm ghi dấu ở các hạng mục phụ. Ban tổ chức công bố cô nằm trong nhóm 15 thí sinh đầu tiên giành quyền vào Top 20 Miss Supra Influencer, trong khi lượng bình chọn từ khán giả cũng liên tục đưa đại diện Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Supra Fan Vote.

Mai Ngô nhập cuộc muộn vì sự cố visa. Ảnh: FB Mai Ngô.

Liên tiếp gặp sự cố trước chung kết

Càng về cuối cuộc thi, Mai Ngô liên tiếp đối mặt với những sự cố ngoài ý muốn. Theo Báo Hà Tĩnh, ngay trước phần thi Top Model, cô bị trượt chân do có nước đổ trên khu vực cầu thang. Sự cố khiến người đẹp bị chấn thương, song cô nhanh chóng xử lý vết thương và tiếp tục tham gia các hoạt động theo lịch trình của ban tổ chức.

Không lâu sau đó, Mai Ngô tiếp tục gặp trục trặc với bộ trang phục dân tộc. Phụ kiện quan trọng là cặp cờ bị bỏ quên tại sân bay, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho phần thi. Người đẹp sau đó thông báo phụ kiện đã được vận chuyển sang Ba Lan kịp thời để hoàn thiện phần trình diễn.

Dù liên tiếp gặp khó khăn về hậu cần và sức khỏe, Mai Ngô vẫn giữ tinh thần lạc quan, hoàn thành các phần thi và không bỏ lỡ những hoạt động quan trọng của cuộc thi.

Khép lại hành trình với nhiều dấu ấn

Những nỗ lực của Mai Ngô được ghi nhận bằng việc góp mặt trong Top 20 Miss Supra Influencer và chiến thắng Supra Fan Vote, qua đó giành quyền vào Top 12 chung cuộc.

Từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường, việc vượt qua trở ngại về visa để kịp nhập cuộc, nhanh chóng hòa nhập với lịch trình tại Ba Lan đến việc bình tĩnh xử lý những sự cố phát sinh trước chung kết, Mai Ngô đã trải qua một hành trình nhiều thử thách tại Miss Supranational 2026.

Thành tích Top 12 khép lại hành trình của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc trên hành trình chinh chiến quốc tế của người đẹp sau Miss Charm 2025.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Mai Ngô tại sự kiện trước khi thi quốc tế". Nguồn Vietnamnet.