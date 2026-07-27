Opal Suchata ghi dấu ấn trước ngày trao lại vương miện Miss World

Trên Instagram, chuyên trang sắc đẹp thế giới Global Beauties vừa công bố Opal Suchata là Người đẹp của năm 2025 với chủ đề Tinh thần vẻ đẹp thuần khiết.

Theo Global Beauties, chiến thắng của Opal không gây bất ngờ khi cô đang trên hành trình trở thành một trong những Miss World - Hoa hậu Thế giới được yêu mến nhất. Là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên đăng quang Miss World, Opal được đánh giá hội tụ vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ cùng lòng nhân ái.

Chuyên trang này cũng ghi nhận hành trình vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ và ung thư vú của Opal. Những nỗ lực đó được cho là đã lan tỏa tinh thần Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty With a Purpose), đồng thời giúp cô trở thành biểu tượng của hy vọng, nghị lực và lòng nhân ái.

Global Beauties công bố Opal Suchata là Người đẹp của năm 2025. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, vào tháng 5/2026, đúng dịp kỷ niệm một năm đăng quang, Opal đăng tải hai bài viết trên Instagram để nhìn lại hành trình của mình và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Người đẹp chia sẻ: "Đã tròn một năm tôi trở thành Miss World. Đó là một hành trình với thật nhiều yêu thương, những bài học và sự trưởng thành. Thời gian trôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi yêu từng khoảnh khắc của hành trình này và sẽ luôn trân trọng những ký ức ấy".

Trong một bài đăng khác, Opal bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhớ lại buổi chia tay tại quê nhà trước ngày lên đường dự Miss World 2025. Cô cho biết, trong suốt nhiệm kỳ đã đồng hành cùng Chủ tịch Miss World Julia Morley trong nhiều chuyến công tác và hoạt động xã hội.

"Tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng trên cương vị Miss World và sẽ tiếp tục làm điều đó ngay cả sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Tôi sẽ bước sang chặng đường mới với niềm vui", Opal chia sẻ.

Trong suốt một năm đương nhiệm, những chuyến thiện nguyện là hình ảnh xuất hiện thường xuyên trong lịch trình của Opal.

Trong nhiệm kỳ Miss World, Opal Suchata tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tập trung vào sức khỏe phụ nữ, giáo dục và chăm sóc người cao tuổi. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Instagram của Miss World, nhân dịp Tết Songkran của Thái Lan, đồng thời là Ngày Gia đình và Ngày Người cao tuổi, Opal đã đến thăm một cơ sở chăm sóc những phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cô cùng dùng bữa, trò chuyện với các cụ và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ những vật dụng thiết yếu cho trung tâm.

Miss World cho biết việc chăm sóc người cao tuổi luôn là một phần trong hành trình của Opal. Người đẹp tin rằng những cuộc trò chuyện giản dị đã mang đến cho cô nhiều bài học quý giá về cuộc sống.

Bên cạnh đó, Opal tiếp tục theo đuổi các hoạt động về giáo dục. Trong một buổi giao lưu, cô chia sẻ về những trải nghiệm khi đi nhiều nơi trên thế giới trên cương vị Miss World, gặp gỡ các cộng đồng truyền cảm hứng và chứng kiến những thay đổi tích cực từ các dự án thiện nguyện.

Người đẹp cho biết một trong những mục tiêu cô theo đuổi là gây quỹ nhằm giúp trẻ em Thái Lan có thêm cơ hội học tập, phát triển và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Miss World, Việt Nam sẽ đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 75. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata sẽ đến Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chính thức trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cuộc thi dự kiến khai mạc tại Hà Nội ngày 9/8 và khép lại tại TP HCM ngày 5/9.

Opal Suchata tại họp báo khởi động Miss World lần thứ 75. Người đẹp sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Việt Nam. Ảnh: VOV.

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