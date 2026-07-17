[e-Magazine] Nhạc sĩ Hoài Phương: ‘Việt Hương vẫn là bầu trời của tôi sau 20 năm’

"Tôi vẫn gọi Việt Hương là bầu trời của mình", Hoài Phương mở đầu cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống. Nam nhạc sĩ cho biết ca khúc “Vợ tôi 1m52” không chỉ là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới mà còn là cách anh lưu giữ những ký ức và tình cảm dành cho người bạn đời.

Anh chia sẻ: "Tôi phân vân rất nhiều vì đây là cột mốc lớn của hai vợ chồng. Một món quà vật chất thì ai cũng có thể mua được, nhưng chính mình viết một ca khúc tặng bà xã sẽ đặc biệt và nhiều ý nghĩa hơn. Tôi muốn dành cho cô ấy một món quà mà nhiều năm sau, mỗi khi nghe lại, cả hai vẫn nhớ về những ngày tháng đã cùng nhau đi qua”.

Ca khúc được Hoài Phương viết từ những ký ức đời thường của hai vợ chồng.

Anh kể: "Tất cả đều là những câu chuyện thật của chúng tôi. Từ đĩa cơm tấm Việt Hương nhường cho tôi khi hai đứa mới quen nhau, đến chuyện ngày ấy tôi không hề biết cô ấy là ai, dù lúc đó Việt Hương đã rất nổi tiếng vào khoảng năm 2003 - 2004. Những chi tiết như câu 'Ai chưng, giò, tét, gai hôn nè', những vai diễn gắn với tên tuổi của Việt Hương hay cả chiều cao 1m52 đều là những điều rất riêng chỉ thuộc về cô ấy”.

Sau 20 năm chung sống, Hoài Phương cho biết điều khiến anh yêu và trân trọng Việt Hương hơn cả không phải là những thành công trong sự nghiệp, mà là sự bao dung của cô dành cho chồng theo năm tháng.

Anh tâm sự: "Vợ tôi vẫn dễ thương, đáng yêu như ngày nào, nhưng giờ còn mặn mà, đằm thắm hơn. Điều khiến tôi trân trọng nhất là 'nàng' rộng lượng hơn rất nhiều, hiểu và bỏ qua những thiếu sót 'trời cho' của tôi”.

Sau hai thập kỷ hôn nhân, điều khiến Hoài Phương xúc động nhất lại là lần đầu tiên được nhìn thấy Việt Hương mặc váy cưới.

Anh nhớ lại: "Tôi rất xúc động khi nhìn Việt Hương trong bộ váy cưới. Hồi đó hai đứa không tổ chức đám cưới nên cô ấy chưa bao giờ được mặc váy cưới. Thật ra năm nay chúng tôi cũng dự định tổ chức một lễ kỷ niệm thật lớn để Việt Hương thực hiện mong ước ấy. Nhưng vì cả hai đều đã nhận những dự án phim từ trước nên không thể thay đổi lịch”.

Thay vì tổ chức một buổi lễ hoành tráng, hai vợ chồng quyết định thực hiện bộ ảnh cưới tại khu chung cư cũ, nơi gắn với tuổi thơ của Việt Hương.

Anh cho hay: "Chúng tôi chọn nơi đó vì nó mang nhiều ký ức với Việt Hương. Tôi nghĩ một bộ ảnh ở nơi có nhiều kỷ niệm sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với những bối cảnh sang trọng. Điều quan trọng nhất không phải chụp ở đâu mà là cả hai được cùng nhau lưu giữ cột mốc 20 năm”.

Không chỉ tự hào về người bạn đời trong cuộc sống, Hoài Phương còn hạnh phúc khi chứng kiến Việt Hương tiếp tục gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật. Việc nữ nghệ sĩ lần thứ hai giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cô.

Anh bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ bất ngờ trước những thành quả Việt Hương đạt được, bởi tôi biết cô ấy đã nỗ lực như thế nào. Việt Hương là người có quyết tâm rất cao, nhưng đó là quyết tâm xuất phát từ cái tâm làm nghề. Đã làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn”.

Điều khiến Hoài Phương nể phục nhất ở Việt Hương không chỉ là những giải thưởng, mà còn là sự tận tụy trong từng vai diễn và mọi công việc cô theo đuổi.

Anh nói thêm: "Dù là vai chính hay vai nhỏ, điện ảnh hay sân khấu, Việt Hương đều đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và chất xám để xây dựng nhân vật. Cô ấy luôn muốn làm tốt nhất có thể. Cái tâm ấy không chỉ thể hiện trong nghệ thuật mà còn trong cả công việc kinh doanh và cách đối xử với mọi người. Đó là điều khiến tôi rất nể phục”.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc sau 20 năm, Hoài Phương cho rằng không có công thức đặc biệt nào, ngoài việc cả hai luôn lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp cuộc sống mỗi ngày.

Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ bí quyết chỉ là lắng nghe và thấu hiểu nhau. Hai vợ chồng phải biết quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn và hy sinh vì nhau. Quan trọng hơn hết là cùng nhau sống tốt, cùng hướng về những điều tích cực. Khi cả hai đều cố gắng vun đắp mỗi ngày thì hạnh phúc sẽ tự nhiên ở lại”.

Nhìn lại hành trình hai thập kỷ bên nhau, Hoài Phương cho rằng điều quý giá nhất không nằm ở những cột mốc hay thành tựu mỗi người đạt được, mà là việc cả hai vẫn luôn đồng hành trong cuộc sống.

Với anh, được chứng kiến người bạn đời không ngừng cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời cùng nhau gìn giữ mái ấm gia đình đã là một hạnh phúc trọn vẹn.