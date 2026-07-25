[e-Magazine] Anh Đức: Ngoại hình là công cụ, diễn xuất mới khẳng định giá trị

Đảm nhận vai Sinh thời trẻ trong “Dưới ô cửa sáng đèn” phát sóng trên VTV3, diễn viên Đỗ Anh Đức cho biết đây là cột mốc quan trọng giúp anh trưởng thành hơn trong diễn xuất và thêm tự tin theo đuổi nghề.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên chia sẻ về những bài học từ phản hồi của khán giả, quan điểm làm nghề cũng như mong muốn không ngừng làm mới bản thân qua từng vai diễn.

- Sau khi Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng, phản hồi nào của khán giả khiến anh nhớ nhất? Có bình luận nào khiến anh thay đổi cách nhìn về chính mình với tư cách diễn viên?

Khi nhắc đến Dưới ô cửa sáng đèn, tôi nghĩ đây là bộ phim đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau mỗi tập phát sóng, tôi đều đọc từng bình luận của khán giả. Điều khiến tôi nhớ nhất là có người nhận xét: "Anh Sinh hồi bé giống từ nét diễn đến ngoại hình và cách thoại với diễn viên Sinh lúc lớn". Phản hồi đó giúp tôi cảm thấy mình đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn, đồng thời thay đổi nhiều trong tư duy diễn xuất để mang đến những ấn tượng tích cực cho khán giả.

- Trong quá trình quay phim, phân cảnh nào khiến anh mất nhiều thời gian và công sức nhất?

Tôi nhớ nhất phân đoạn nhân vật Sinh ngồi bên cạnh nhân vật Diệu trên ban công một tòa chung cư để tâm sự, an ủi cô sau khi mẹ mất. Lúc đó trời rất tối, ánh sáng mờ, lại mưa nặng hạt nên cả ê-kíp đều phải tập trung cao độ để hoàn thành cảnh quay tốt nhất có thể. May mắn là khi lên sóng, phân đoạn ấy đã chạm đến cảm xúc của khán giả và để lại dấu ấn.

- Khi xem lại những cảnh mình đã quay, có phân đoạn nào anh thấy mình vẫn chưa làm tới? Nếu được quay lại, anh sẽ thay đổi điều gì?

Mỗi khi bắt đầu một phân cảnh, tôi đều đọc kỹ nội dung, đồng thời xem cả những đoạn trước và sau để hiểu tâm lý nhân vật, từ đó thể hiện đúng và tròn vai nhất. Vì vậy, tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt các phân đoạn và không có điều gì muốn thay đổi. Nếu được quay lại, có lẽ tôi muốn thực hiện lại cảnh nhân vật bị ngất trên vai chị Nguyệt (cười), vì đó là một phân đoạn có yếu tố hài hước và mang lại nhiều cảm xúc thú vị.

- Có lời góp ý nào từ đạo diễn hoặc bạn diễn mà đến bây giờ anh vẫn luôn ghi nhớ và áp dụng trong công việc?

Khi được làm việc với các đạo diễn, nhà sản xuất và bạn diễn từ nhiều thế hệ, tôi luôn ghi nhớ những điều mọi người chia sẻ để hoàn thiện bản thân. Được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tôi nhận ra diễn viên không chỉ cần ngoại hình hay giọng nói, mà quan trọng hơn là phải có tư duy về nhân vật, biết phân tích và quan sát thực tế để hóa thân trọn vẹn. Nếu thiếu sự quan sát, rất khó hiểu được tính cách và hành động của nhân vật.

- Điều gì khiến anh áp lực nhất mỗi khi bước vào một dự án mới? Là việc phải chinh phục nhân vật, đáp ứng kỳ vọng của ê-kíp hay vượt qua chính mình?

Với tôi, đó không phải là áp lực mà là động lực để nghiên cứu nhân vật thật kỹ. Tôi luôn tự hỏi nhân vật này có gì đặc biệt và mình có thể mang đến điều gì khác biệt trong cách thể hiện. Mỗi vai diễn đều là cơ hội để khám phá và làm mới bản thân.

- Là người vừa hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất vừa làm người mẫu, anh có bao giờ lo ngoại hình khiến đạo diễn đánh giá mình "đẹp nhiều hơn diễn"?

Tôi không quá lo lắng về điều đó, vì diễn xuất và người mẫu là hai công việc có yêu cầu hoàn toàn khác nhau. Khi làm người mẫu, tôi tập trung vào hình ảnh, thần thái và phong cách. Còn khi diễn xuất, điều quan trọng nhất là cảm xúc, tâm lý và câu chuyện của nhân vật.

Ngoại hình có thể là lợi thế giúp mình được chú ý ban đầu, nhưng để khán giả hay đạo diễn nhớ đến thì điều quyết định vẫn là khả năng hóa thân. Vì vậy, tôi không sợ bị đánh giá là "đẹp nhiều hơn diễn". Với tôi, ngoại hình chỉ là công cụ hỗ trợ, còn diễn xuất mới là yếu tố khẳng định giá trị trong nghề.

- Anh từng làm việc với nhiều đạo diễn ở các vai diễn khác nhau. Điều gì ở một đạo diễn khiến anh cảm thấy tin tưởng và sẵn sàng thử những cách diễn mới?

Điều khiến tôi tin tưởng là khi đạo diễn thực sự lắng nghe và tạo không gian để diễn viên sáng tạo. Tôi luôn tin một nhân vật có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Khi đạo diễn sẵn sàng trao đổi và cho tôi cơ hội thử nghiệm, tôi rất hào hứng khám phá nhân vật. Với tôi, mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên là sự đồng hành để tạo nên một nhân vật chân thật và có chiều sâu.

- Theo anh, điều gì khiến nhiều diễn viên trẻ sớm được khán giả nhớ đến nhưng cũng nhanh bị lãng quên?

Theo tôi, được khán giả nhớ đến sớm là một lợi thế. Tuy nhiên, nếu chỉ an toàn trong một dạng vai hay một màu sắc diễn xuất thì rất dễ bị đóng khung. Điều quan trọng là phải liên tục làm mới bản thân và dám thử những dạng vai khác nhau. Khán giả có thể nhớ đến một vai diễn, nhưng sẽ ở lại nếu họ thấy diễn viên luôn có sự đổi mới.

- Có kiểu nhân vật nào ở thời điểm hiện tại anh vẫn chưa tự tin đảm nhận vì cảm thấy mình chưa đủ trải nghiệm sống hoặc vốn sống để hóa thân?

Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thực sự tự tin với những nhân vật có tâm lý quá phức tạp như kẻ biến thái, sát nhân hay người đa nhân cách. Đây là những dạng vai đòi hỏi vốn sống, khả năng quan sát và nghiên cứu tâm lý con người rất sâu.

Tôi tin diễn xuất không chỉ là diễn cho giống, mà còn phải hiểu vì sao nhân vật lại suy nghĩ và hành động như vậy. Nếu chưa có đủ trải nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì rất khó tạo nên một hình tượng thuyết phục. Vì thế, tôi cần thêm thời gian để học hỏi và tích lũy trước khi chinh phục những vai diễn như vậy.

- Sau vai Sinh trong Dưới ô cửa sáng đèn, anh muốn khán giả nhìn thấy một Anh Đức như thế nào ở những dự án tiếp theo?

Sau vai Sinh, tôi mong khán giả không chỉ nhớ mình với một hình tượng duy nhất. Ngay sau đó, tôi có cơ hội đảm nhận vai Sáng trong Bầu trời tương lai của Đài Truyền hình Quốc phòng Việt Nam – một nhân vật hoàn toàn trái ngược với Sinh.

Nếu Sinh là cậu bé chăm học, ngoan ngoãn và sống tình cảm thì Sáng lại nghịch ngợm, ham chơi và khá lười học. Hai nhân vật đối lập đòi hỏi tôi phải nghiên cứu kỹ tâm lý và cách thể hiện để tạo nên màu sắc riêng.

Ở những dự án tiếp theo, tôi không muốn tự đóng khung bản thân trong một hình tượng quen thuộc. Tôi sẵn sàng thử sức với những vai diễn gai góc, phản diện hoặc có chiều sâu tâm lý hơn. Với tôi, điều thú vị nhất của nghề diễn là được sống nhiều cuộc đời khác nhau và không ngừng khám phá những giới hạn mới của bản thân.