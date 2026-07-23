[e-Magazine] Hiền Mai: Thơ là nơi tôi cất giữ những điều chưa từng nói

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt và được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch", Hiền Mai hiện chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dành thời gian cho gia đình và những niềm vui riêng.

Những ngày này, chị dành nhiều thời gian hơn cho một niềm vui mới: mở kênh YouTube để chia sẻ những bài thơ do chính mình sáng tác và được phổ nhạc. Chị chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, đó vừa là cách lưu giữ những điều muốn gửi gắm sau nhiều năm trải nghiệm, vừa là cơ hội được đến gần hơn với những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường nghệ thuật.

Ít ai biết tình yêu thơ của Hiền Mai bắt đầu từ rất sớm. Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là nhà văn, nhà thơ, chị lớn lên giữa những trang bản thảo, những câu thơ và tình yêu dành cho ngôn từ. Có lẽ vì thế mà thơ đến với chị như một điều tự nhiên.

Tuy nhiên, Hiền Mai chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ. Những vần thơ của chị không được viết theo kế hoạch hay với mục đích xuất bản. Chúng chỉ xuất hiện khi cảm xúc đủ đầy: có bài kể câu chuyện tình dang dở của một người bạn, có bài là tiếng lòng của chính chị sau những trải nghiệm cuộc sống.

"Thơ giống như sự trải nghiệm của tôi trong cuộc sống", chị chia sẻ.

Hiền Mai cho biết mình đã làm thơ từ khi còn rất nhỏ, nhưng hầu hết những sáng tác ấy đều không còn được lưu giữ. "Đa số viết bằng cảm xúc thật nên tôi giấu đi, không muốn ai biết”, chị nói.

Mãi đến khoảng 10 năm trước, khi bắt đầu sử dụng Facebook, chị mới quyết định mở lòng, chia sẻ những vần thơ từng được cất kín suốt nhiều năm. Với Hiền Mai, đó không chỉ là cách lưu giữ những rung động đã đi qua, mà còn là sự sẻ chia với những người đồng điệu.

Những bài thơ như Vui, Mùa nhớ, Mưa... lần lượt xuất hiện trên trang cá nhân, mang theo những lát cắt về tình yêu, nỗi nhớ và sự bình yên sau những biến động của cuộc sống.

Trong bài thơ Vui, Hiền Mai viết:

Em đã vui rồi anh biết chăng

Chẳng tin mưa gió mãi không ngừng

Ngày mai nơi ấy thôi xa vắng

Bên này em sẽ chẳng luyến thương.

Ta sẽ vui lòng không vấn vương

Lời yêu sẽ chẳng nhạt đôi đường

Dù mai xa cách đời hai lối

Vẫn sẽ yêu thương dẫu đoạn trường.

Ở một sắc thái khác, Mùa nhớ lại chất chứa nỗi hoài niệm về những ký ức yêu thương đã lùi xa:

Với tay tìm kiếm bình yên

Mới hay hoang lạnh bên hiên ghé nhìn

Chợt như một thoáng tự tình

Ru hồn phiêu lãng đưa mình vào mơ.

Bến xưa có nhớ thuyền xa

Nhớ chăng hương gió thổi qua câu thề

Người về người có nhớ ta

Ta về vẫn nhớ nụ hoa một chiều.

Nếu thơ là nơi Hiền Mai gửi gắm những trải nghiệm đã qua, thì gia đình chính là điểm tựa mang đến cho chị cảm giác đủ đầy ở hiện tại.

Sau nhiều năm miệt mài với nghệ thuật, nữ diễn viên nói niềm hạnh phúc lớn nhất của bản thân giờ đây không còn đến từ ánh đèn sân khấu hay những vai diễn, mà từ những điều rất đỗi bình dị: được quây quần bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và nhìn con trưởng thành.

"Điều tôi cảm thấy bản thân đủ đầy và hạnh phúc chính là nhìn thấy gia đình, con cái luôn gắn kết gần gũi. Nhìn thấy con càng ngày càng trưởng thành. Cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ với những chuyến đi du lịch, với những cuộc gặp gỡ bạn bè thân thương”, chị chia sẻ.

Nhắc đến con trai Nguyễn Minh Tuấn Tony, Hiền Mai không giấu được niềm tự hào. Nhưng trước khi có niềm vui ấy là quãng thời gian dài chị sống trong những nỗi lo của một người mẹ.

Ngày đưa con sang Mỹ nhập học, chị luôn thấp thỏm không biết Tony có kịp hòa nhập với môi trường mới hay không. Có thời điểm, cậu học đến 3-4 giờ sáng, chỉ chợp mắt một lúc đã thức dậy đi tập thể dục vì quá căng thẳng.

"Lúc đó tôi sợ lắm. Thấy con nói bị stress, tôi chỉ lo con không chịu nổi áp lực”, chị cho hay.

Nhìn con từng bước vượt qua khó khăn, Hiền Mai càng xúc động khi Tony hoàn thành chương trình chính với tấm bằng loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế - Thương mại toàn cầu tại Đại học Nam California (USC).

"Thật ra tôi chỉ mong con học xong đại học là mừng rồi, đâu có ngờ con học giỏi. Mừng lắm luôn”, chị nói.

Theo nữ diễn viên, Tony đã hoàn thành chương trình chính và hiện tiếp tục hoàn tất các học phần của ngành phụ Sản xuất âm nhạc, dự kiến kết thúc vào cuối năm 2026.

Niềm vui của Hiền Mai càng được nhân lên khi Tony được Greg Phillinganes trực tiếp nhận hướng dẫn sau khi ông cùng các giảng viên khác của USC Thornton School of Music xem những video cậu đàn và hát. Greg Phillinganes là một trong những giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ keyboard có uy tín của làng nhạc thế giới, từng cộng tác với Michael Jackson, Stevie Wonder, Eric Clapton, Paul McCartney, Bruno Mars.

Hiền Mai cho biết, sau khi học tiếp lên cao học, Tony mong muốn trở về Việt Nam lập nghiệp để được sống gần gia đình.

"Điều đó làm tôi rất vui. Việt Nam vui quá mà. Có cha mẹ, có gia đình thì lúc nào cũng ấm áp”, chị nói.

Với Hiền Mai hôm nay, sự đủ đầy không còn được đo bằng những vai diễn hay ánh hào quang. Điều chị trân trọng là được sống bình yên bên gia đình, nhìn con trưởng thành và vẫn giữ cho mình một góc nhỏ để viết, để lắng nghe cảm xúc.