Cuộc sống của diva Mỹ Linh tuổi 51: hành trình yêu thương, chăm sóc bản thân

Bên cạnh lịch diễn và các dự án âm nhạc, Mỹ Linh thường xuyên chia sẻ những lát cắt đời thường trên Facebook. Ở tuổi 51, diva dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, vun vén gia đình và tận hưởng nhịp sống chậm, đồng thời đặt ra nhiều mục tiêu mới cho bản thân.

Kiên trì tập luyện, học ngoại ngữ và theo đuổi những mục tiêu mới

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Mỹ Linh cho biết cô bắt đầu lên kế hoạch tập gym từ trước Tết Nguyên đán và duy trì đều đặn khoảng nửa năm. Mỗi tuần, nữ ca sĩ dành ba buổi, mỗi buổi một giờ để tăng khối lượng cơ và cải thiện sức khỏe.

Trước đây, Mỹ Linh từng nhiều lần bỏ tập vì chưa xác định rõ mục tiêu và cảm thấy áp lực với cường độ luyện tập. Lần này, cô chọn cách tập vừa sức, tăng dần độ khó để duy trì lâu dài.

Nữ ca sĩ viết: "Sáu tháng mình không xuống nhiều tỷ trọng nhưng gân cốt vững vàng, đi giày cao gót không đau lưng và đau chân. Đi chơi golf vác theo bộ gậy thấy nhẹ nhàng như thanh niên. Quần áo đã giảm từ size L xuống size M. Hát cả chương trình mười mấy bài không thở dốc".

Mỹ Linh thường xuyên đăng tải video tập luyện. Ảnh: FB Mỹ Linh.

Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, Mỹ Linh còn dành thời gian học tiếng Anh và tiếng Trung. Cô cho biết đã có thể đọc những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đơn giản, giao tiếp bằng tiếng Trung và mong muốn sau này tự viết những mẩu chuyện ngắn bằng cả hai ngôn ngữ.

Ở tuổi 51, diva đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân như giảm tỷ lệ mỡ xuống 28%, tăng khối lượng cơ lên 24 kg trên mức cân nặng 54 kg, đi xuyên Việt bằng đường bộ, chinh phục hang Sơn Đoòng, phát hành sản phẩm âm nhạc và thực hiện tour diễn xuyên Việt. Dù tự nhận mình có phần "tham", Mỹ Linh vẫn lạc quan: "Kệ đi, tham một tí cho có động lực mười năm."

Chọn sống chậm và học cách yêu bản thân

Trong những chia sẻ gần đây, Mỹ Linh cho biết cô học cách yêu bản thân và không còn tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài. Dịp Valentine, nữ ca sĩ viết: "Mình đang đi trên khúc đời đẹp đẽ của tuổi năm mươi, tuổi biết yêu và kết bạn với bản thân... Khi mình kết bạn với chính mình thì mình biết trò chuyện sâu sắc với mình mà không cố gắng tìm kiếm bất cứ sự xác nhận nào từ bên ngoài".

Mỹ Linh cũng cho biết từng tăng cân trong thời gian dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thay vì lựa chọn các phương pháp giảm cân khác, cô quyết định quay lại tập gym và pilates để cải thiện sức khỏe.

Từ trải nghiệm của bản thân, nữ ca sĩ cho biết cô học cách nhìn mọi người bằng sự thấu cảm. Mỹ Linh viết: "Mình học được rằng mình không thể hiểu người khác đã trải qua những chuyện gì nên mọi sự nhận xét về người khác đều là không nên và không thực tế." Vì vậy, cô hạn chế bình luận về ngoại hình, công việc hay tính cách của người khác. Riêng với nghệ sĩ, Mỹ Linh cho rằng việc đón nhận những lời nhận xét từ công chúng là điều tất yếu, dù "không phải lúc nào cũng dễ dàng".

Ngoài công việc, Mỹ Linh dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn, nấu ăn và tận hưởng nhịp sống chậm bên gia đình. Nữ ca sĩ cho biết, càng ngày cô càng trân trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những khoảng thời gian làm vườn và nghỉ ngơi tại nhà giúp cô tái tạo năng lượng sau lịch tập luyện, biểu diễn để "tiếp tục hát, tiếp tục sống thật trọn vẹn với những điều mình yêu".

Bình yên bên nhạc sĩ Anh Quân sau gần 30 năm gắn bó

Gia đình là chủ đề xuất hiện nhiều trong những chia sẻ của Mỹ Linh. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, nữ ca sĩ cho biết cô và nhạc sĩ Anh Quân đã bên nhau gần 30 năm, cùng xây dựng gia đình với ba người con, thực hiện gần chục album và nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Nhìn lại chặng đường ấy, Mỹ Linh cho biết cô càng thấm thía công sức và sự đồng hành của người bạn đời.

Theo Mỹ Linh, dù giờ đây mỗi người có một nhịp sinh hoạt riêng, không còn đi ngủ hay thức dậy cùng giờ, vợ chồng cô vẫn duy trì những thói quen giản dị như ăn cơm, uống trà, chơi golf và dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Chia sẻ về cuộc hôn nhân gần ba thập kỷ, nữ ca sĩ hài hước viết: "Ba mươi năm cũng chưa có gì đáng khoe anh ạ! Thôi đợi hai mươi hai năm nữa có làm gì kỷ niệm nó mới đáng cái công chịu đựng nhau cả đời".

Ca sĩ Mỹ Linh sánh đôi cùng nhạc sĩ Anh Quân. Ảnh: FB Mỹ Linh.

Bên cạnh đó, Mỹ Linh cho biết ông xã luôn động viên cô trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Trong khi nữ ca sĩ kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn để cải thiện vóc dáng, nhạc sĩ Anh Quân chưa bao giờ tạo áp lực về ngoại hình. Cô chia sẻ: "Anh xã mình không bao giờ chê vợ tròn hay bụ bẫm mà chỉ bảo làm sao khỏe là được"

Song song với cuộc sống đời thường, Mỹ Linh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Mới đây, nữ ca sĩ xác nhận sẽ góp mặt trong đêm nhạc "Legacy of Love", kỷ niệm 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng, diễn ra ngày 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

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