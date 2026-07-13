Quốc Anh gây ấn tượng qua diễn xuất và đột phá vai mới

Fanpage chính thức của TC Candler - chuyên trang của Mỹ về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp vừa công bố thêm các gương mặt được đề cử cho bảng xếp hạng "100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026", trong đó có diễn viên Quốc Anh.

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, nam diễn viên từng bước khẳng định tên tuổi bằng quá trình chuyển từ người mẫu sang diễn viên, liên tục làm mới hình ảnh và trau dồi diễn xuất.

Diễn viên Quốc Anh. Ảnh: FB Quốc Anh.

Từ người mẫu đến diễn viên

Chia sẻ với Vietnamnet, Quốc Anh cho biết anh bắt đầu làm người mẫu từ khi còn học phổ thông. Năm 16 tuổi, anh tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014, trước khi có cơ hội trình diễn trong show kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khi mới 19 tuổi.

Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1m86, Quốc Anh gây ấn tượng trên sàn catwalk. Ảnh: Vietnamnet.

Dù khởi đầu với thời trang, cơ duyên đến với điện ảnh lại đến khi Quốc Anh đang theo học Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn và nhận vai trong phim "Trạng Quỳnh" của đạo diễn Đức Thịnh, anh quyết định bảo lưu việc học để theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

"Trạng Quỳnh" trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quốc Anh. Theo Tiền Phong, bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh được chú ý với vai trò diễn viên điện ảnh. Sau đó, Quốc Anh vào TP HCM lập nghiệp, liên tục tham gia casting và góp mặt trong nhiều dự án như "Bí mật của gió", "Ước hẹn mùa thu", "Giấc mơ của mẹ", "Yêu trước ngày cưới", "Chúng ta của 8 năm sau", "Bộ tứ báo thủ", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" và "Thỏ ơi". Việc xuất hiện đều đặn ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh giúp nam diễn viên từng bước mở rộng dấu ấn với khán giả.

Quốc Anh đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ảnh: FB Quốc Anh.

Nam diễn viên trong phim "Bộ tứ báo thủ" và "Giấc mơ của mẹ". Ảnh: FB Quốc Anh, VOV.

Nỗ lực để được ghi nhận bằng diễn xuất

Chia sẻ với Tiền Phong về vai Ngọc Sơn trong "Thỏ ơi", Quốc Anh cho biết đây là cơ hội để anh bước ra khỏi hình tượng quen thuộc. Nếu trước đây thường đảm nhận những vai hiền lành, điển trai, lần này anh hóa thân thành một chàng trai quê mộc mạc, có phần bạc nhược và luôn ở thế yếu trong cuộc hôn nhân.

Nam diễn viên tiết lộ ngay từ vòng thử vai, đạo diễn Trấn Thành đã yêu cầu anh thay đổi hoàn toàn cách thể hiện để tạo sự khác biệt. Dù nhiều lần diễn lại, anh vẫn chưa tìm được cảm xúc phù hợp. Chỉ khi bước vào những ngày quay chính thức, làm việc trực tiếp với đạo diễn và các bạn diễn, Quốc Anh mới dần hiểu nhân vật. Theo anh, phải đến ngày quay thứ tư hoặc thứ năm, anh mới thực sự nhập vai.

Sự thay đổi lớn nhất của Ngọc Sơn nằm ở tâm lý nhân vật. Nếu trong "Bộ tứ báo thủ", Quốc Anh vào vai người đàn ông ga lăng, chu toàn và luôn chủ động trong mối quan hệ, thì ở "Thỏ ơi", nhân vật lại phải nỗ lực chứng minh bản thân, mong trở thành chỗ dựa cho vợ dù luôn ở thế lép vế. Chính sự đối lập này mang đến cho nam diễn viên một trải nghiệm mới và là bước thử sức đáng chú ý trong hành trình làm nghề.

Nam diễn viên sinh năm 1998 trong phim "Thỏ ơi" ra rạp đầu năm 2026. Ảnh: FB Quốc Anh.

Quốc Anh cho biết anh gần như không để bản thân lãng phí thời gian. Bên cạnh đóng phim, nam diễn viên tham gia gameshow "Cuộc đua kỳ thú", học diễn xuất cùng Kathy Uyên, duy trì tập gym, học võ và rèn luyện tiếng Anh.

Anh thừa nhận từng quá vội vàng khi mới bước vào nghề, nhận ba phim điện ảnh trong một năm dù kinh nghiệm còn hạn chế. Sau đó, Quốc Anh chủ động tạm dừng nhận phim điện ảnh trong khoảng 5 năm để trau dồi diễn xuất trước khi trở lại với các dự án mới.

Theo nam diễn viên, việc nhận phim khi chưa đủ khả năng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm, vì vậy anh lựa chọn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh.

"Tôi không thích các danh xưng như 'nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt'. Khi tôi đóng đủ nhiều phim, có thêm danh xưng cũng tốt nhưng bây giờ lại quá sớm", Quốc Anh chia sẻ.

Quan điểm này phần nào cho thấy Quốc Anh ưu tiên được ghi nhận bằng năng lực diễn xuất hơn là lợi thế ngoại hình. Từ một người mẫu bước sang điện ảnh, anh đang từng bước mở rộng hình ảnh qua những vai diễn có màu sắc đa dạng.