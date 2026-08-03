Nguồn nước khổng lồ ngoài vũ trụ khiến giới khoa học kinh ngạc

Sau nhiều năm quan sát và hợp tác nghiên cứu quốc tế, nhóm chuyên gia do Matt Bradford thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu đã phát hiện khối nước lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Nguồn nước này nằm cách Trái Đất khoảng 12 tỷ năm ánh sáng, cho thấy nước đã hiện diện phổ biến ngay từ thời kỳ đầu hình thành vũ trụ.

Các nhà thiên văn học người Mỹ đã phát hiện ra nguồn nước lớn nhất trong vũ trụ, nằm cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng. Lượng nước này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ nguồn nước nào trên Trái Đất. Ảnh: @NASA/EAS.

Theo các báo cáo, nhóm của nhà khoa học Matt Bradford ban đầu đã sử dụng kính viễn vọng tại Đài quan sát Mauna Kea ở Hawaii, một cơ sở nghiên cứu thiên văn nổi tiếng thế giới, để quan sát. Sau đó, họ tiến hành các quan sát tiếp theo bằng cách sử dụng một loạt ăng-ten vô tuyến ở dãy núi Injo thuộc miền Nam California.

Cuối cùng, một nhóm thiên văn do Dariusz Lis, trợ lý nghiên cứu cấp cao về vật lý tại Caltech dẫn đầu, đã phát hiện ra nguồn nước bằng cách sử dụng giao thoa kế Plateau de Bure ở dãy Alps của Pháp.

Các nhà khoa học ước tính, nguồn nước này có kích thước gấp 140 nghìn tỷ lần thể tích của tất cả nước trong các đại dương trên Trái đất. Nguồn nước này bao quanh một chuẩn tinh siêu khối lượng. Matt Bradford chỉ ra rằng, môi trường xung quanh chuẩn tinh siêu khối lượng này rất độc đáo về mặt vật lý - hóa học, dẫn đến lượng nước khổng lồ.

Tuy nhiên, trước khi phát hiện ra khối nước khổng lồ này, các nhà thiên văn học chưa bao giờ tìm thấy nguồn nước nào ở một phần xa xôi như vậy trong vũ trụ, mặc dù nước tồn tại ở những nơi khác trong Dải Ngân Hà, nhưng hầu hết nó đều ở trạng thái đóng băng.