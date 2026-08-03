Chiếu tre 2.200 năm tuổi lộ diện trong ngôi mộ cổ

Gần đây, các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc thông báo đã khai quật được ngôi mộ thời nhà Sở lớn nhất từng được tìm thấy cho đến nay.

Ngôi mộ được khai quật ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, có niên đại 2.200 năm và là công trình phức tạp nhất thuộc loại này. Trong ngôi mộ, các chuyên gia tìm thấy có hố chôn ngựa, xe ngựa, đặc biệt là một tấm chiếu tre.

Ngôi mộ cổ 2.200 năm tuổi ở Trung Quốc có niên đại từ thời nhà Sở. Ảnh: @SCMP.

“Kỹ thuật đan chiếu tre tương tự như kỹ thuật hiện đại. Sau khi xác định niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ, chúng tôi kết luận rằng niên đại của chiếc chiếu tre này nằm trong khoảng 2.200 năm tuổi”, ông Zhang Zhiguo, người quản lý bảo tồn di tích văn hóa của Dự án Khảo cổ Lăng mộ Wuwangdun, cho biết trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những di vật khác, chẳng hạn như các vật dụng nghi lễ bằng đồng, đồ dùng, hộp gỗ sơn mài, nhạc cụ và tượng nhỏ.

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng các nhà khảo cổ học đã đưa ra giả thuyết ngôi mộ có thể thuộc về một vị vua.