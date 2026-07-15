[e-Magazine] Sở Lam: “Tôi muốn được nhớ đến như một diễn viên có thực lực”

Tại sân khấu Thế Giới Trẻ, không ít khán giả bất ngờ khi bảng phân vai xuất hiện cái tên Sở Lam thay cho Phương Lan – nghệ danh đã gắn bó với nữ diễn viên nhiều năm qua. Đằng sau sự thay đổi ấy không phải một quyết định ngẫu hứng, mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc về chặng đường làm nghề.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Sở Lam cho biết việc đổi nghệ danh không phải để phủ nhận quá khứ, mà để mở ra một chương mới, nhắc nhở bản thân không ngừng hoàn thiện và bước tiếp với tâm thế trưởng thành hơn.

– Chị từng chia sẻ mình đang bước sang một giai đoạn mới. Ngoài việc đổi nghệ danh, chị còn muốn thay đổi điều gì trong cách làm nghề hoặc hình ảnh trước công chúng?

Việc đổi nghệ danh chỉ là điều mọi người nhìn thấy. Điều tôi muốn thay đổi nhiều hơn là tư duy làm nghề.

Trước đây, tôi luôn cố gắng nắm lấy mọi cơ hội vì sợ bỏ lỡ. Nhưng ở thời điểm này, tôi muốn chậm lại để lựa chọn kỹ hơn. Tôi muốn mỗi vai diễn, mỗi lần xuất hiện đều có lý do và mang lại giá trị cho khán giả, thay vì chỉ xuất hiện thật nhiều.

Tôi không muốn trở thành một phiên bản khác của mình, mà chỉ muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, bình tĩnh hơn trước mọi chuyện và biết trân trọng từng cơ hội. Tôi tin khi mình thay đổi từ bên trong thì hình ảnh trước công chúng cũng sẽ tự nhiên thay đổi theo. Với tôi, đó mới là sự thay đổi lớn nhất.

– Với cái tên Sở Lam, chị kỳ vọng sẽ chạm tới cột mốc nào mà trước đây Phương Lan vẫn chưa làm được?

Tôi không xem Sở Lam là sự thay thế cho Phương Lan, mà là một chương mới trong hành trình của mình. Tôi biết ơn tất cả những gì cái tên Phương Lan đã mang lại, bởi đó là nền tảng để tôi bước tiếp.

Điều tôi kỳ vọng là được thử sức với nhiều dạng vai hơn, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu tâm lý để khán giả nhìn thấy nhiều màu sắc khác của mình. Nếu có một cột mốc muốn hướng tới, tôi mong khi nhắc đến Sở Lam, khán giả sẽ nhớ đến một diễn viên có thực lực, chứ không chỉ là một gương mặt quen thuộc.

– Sau nhiều thay đổi trong cuộc sống, quan điểm của chị về thành công của một người nghệ sĩ có khác trước không?

Khác rất nhiều.

Ngày trước, tôi nghĩ thành công là có nhiều công việc, được nhiều người biết đến và luôn bận rộn. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra thành công không chỉ là đi nhanh, mà còn là đi được thật lâu.

Với tôi, một người nghệ sĩ thành công là người vẫn giữ được tình yêu với nghề sau nhiều năm, vẫn được khán giả yêu thương và mỗi lần xuất hiện đều mang đến điều gì đó ý nghĩa. Đó là thành công mà tôi muốn hướng tới.

– Nếu đứng trước cơ hội nổi tiếng rất nhanh nhưng phải đánh đổi bằng những điều mình không mong muốn, chị có còn lựa chọn như thời mới vào nghề?

Có lẽ là không.

Ngày mới vào nghề, tôi cũng như nhiều người khác, đều mong có cơ hội để được biết đến nên đôi khi dễ bị cuốn theo. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, tôi hiểu rằng có những điều nếu đánh đổi thì rất khó lấy lại.

Tôi tin danh tiếng chỉ thật sự có ý nghĩa khi mình có thể tự hào về cách mình đạt được nó. Tôi chấp nhận đi chậm hơn một chút, miễn vẫn giữ được giá trị của bản thân và có thể làm nghề lâu dài.

– Trong thời đại mạng xã hội có ảnh hưởng lớn đến sức hút của nghệ sĩ, chị chọn thích nghi với xu hướng hay đi theo con đường riêng?

Tôi nghĩ mình cần cả hai.

Mạng xã hội là một phần quan trọng của công việc nên tôi không thể đứng ngoài những xu hướng mới. Nhưng tôi cũng không muốn chạy theo mọi thứ chỉ để được chú ý.

Tôi sẽ chọn những điều phù hợp với cá tính và định hướng của mình. Điều tôi muốn giữ nhất vẫn là sự chân thật. Tôi tin khán giả có thể cảm nhận được đâu là điều mình thật sự muốn chia sẻ.

– Đã bao giờ chị nghĩ đến việc rời bỏ nghệ thuật? Điều gì khiến chị quyết định ở lại?

Có chứ.

Ai làm nghề này cũng sẽ có những lúc mệt mỏi hoặc nghi ngờ chính mình. Tôi cũng từng trải qua những khoảng thời gian như vậy.

Nhưng rồi mỗi lần được đứng trên sân khấu, nghe tiếng cười hay những tràng pháo tay của khán giả, tôi lại nhớ vì sao mình bắt đầu. Cảm giác ấy vẫn luôn khiến tôi hạnh phúc.

Tôi nghĩ chỉ cần còn yêu nghề thì mình sẽ luôn tìm được lý do để ở lại.

– Sau những biến cố trong cuộc sống, chị có nhận ra rõ hơn ai là những người luôn đồng hành cùng mình?

Có.

Có những người không xuất hiện nhiều trong lúc mình vui, nhưng luôn có mặt khi mình cần nhất. Điều đó khiến tôi vô cùng trân trọng.

Tôi biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả đã luôn tin tưởng, động viên. Chính sự yêu thương ấy giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp và bắt đầu hành trình mới với tâm thế tích cực hơn.

– Theo chị, showbiz có phải là môi trường khó giữ được những tình bạn bền lâu?

Tôi nghĩ không riêng gì showbiz, ở bất kỳ môi trường nào cũng vậy. Khi mỗi người đều có công việc và mục tiêu riêng, để giữ một mối quan hệ lâu dài luôn cần sự chân thành và tôn trọng từ cả hai phía.

Tôi may mắn vẫn có những người bạn đồng hành với mình nhiều năm. Có thể không gặp nhau mỗi ngày, nhưng khi cần luôn sẵn sàng có mặt.

Ở thời điểm này, tôi không còn đặt nặng việc phải có thật nhiều mối quan hệ. Chỉ cần có vài người thật sự hiểu mình và luôn mong mình hạnh phúc thì như vậy đã là điều rất đáng quý.