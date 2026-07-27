Các cặp đôi diễn viên Việt Nam đóng chung phim: Thử thách và trải nghiệm

Không ít diễn viên Việt từng sánh đôi với chính người yêu hoặc bạn đời trên màn ảnh. Việc đã gắn bó ngoài đời giúp họ nhập vai tự nhiên hơn, nhưng cũng mang đến áp lực khi phải cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và yêu cầu của vai diễn.

Mỗi cặp đôi có lựa chọn riêng khi làm việc cùng nhau. Có người giữ chuyện tình cảm ở phạm vi cá nhân để khán giả tập trung vào nhân vật, có người tận dụng sự ăn ý ngoài đời để tạo nên những phân cảnh gần gũi và chân thực.

Tô Dũng - Minh Thu giữ ranh giới giữa công việc và tình cảm

Theo VOV, bộ phim "Mùa hè năm ấy" sắp lên sóng xoay quanh nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng trong những năm cuối cấp THPT. Một biến cố bất ngờ khiến mỗi người bước sang những ngã rẽ khác nhau khi trưởng thành.

Ở giai đoạn trưởng thành của câu chuyện, Tô Dũng và Minh Thu - cặp đôi đang yêu ngoài đời - lần đầu vào vai người yêu trên màn ảnh. Theo nam diễn viên, cả hai thống nhất giữ chuyện tình cảm ở phạm vi cá nhân và không chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội.

Tô Dũng và Minh Thu. Ảnh: VOV.

Tô Dũng cho rằng việc yêu nhau ngoài đời rồi đóng cặp trên phim giống như "con dao hai lưỡi". Nếu khán giả quá chú ý đến mối quan hệ thật của diễn viên, cảm xúc dành cho nhân vật có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh mong người xem quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện và vai diễn thay vì đời sống riêng của hai người.

Nam diễn viên cũng cho biết anh luôn đến trường quay với tâm thế tận hưởng công việc thay vì tự tạo áp lực cho bản thân.

Minh Thu thừa nhận mỗi dự án mới đều mang đến áp lực, đặc biệt khi bạn diễn là Tô Dũng - người cô nhận xét rất kỹ tính. Dẫu vậy, nữ diễn viên cảm thấy yên tâm vì cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ nhau như những đồng nghiệp để hoàn thành tốt vai diễn.

Cô chia sẻ: "Bản thân tôi không phải là người có tâm lý quá vững, nhưng tôi thấy may mắn vì khi ra ngoài quay phim có một người bạn diễn như vậy. Là người đồng hành cùng mình, tôi rất biết ơn và trân trọng".

Đình Tú - Ngọc Huyền lần đầu thành đôi sau khi kết hôn

Theo Vietnamnet, sau đám cưới vào tháng 11/2025, Đình Tú và Ngọc Huyền mới có dịp trở thành cặp đôi trên màn ảnh. Trong "Ngược đường ngược nắng", Ngọc Huyền vào vai Mai, còn Đình Tú hóa thân thành Trung. Hai nhân vật liên tục xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn trước khi dần nảy sinh tình cảm.

Đình Tú thừa nhận đóng cảnh tình cảm với vợ còn khiến anh căng thẳng hơn khi diễn cùng bạn diễn khác.

Đình Tú - Ngọc Huyền. Ảnh: Tiền Phong.

Nam diễn viên nói: "Thực ra tôi cảm thấy đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác có khi còn đỡ hơn đóng với vợ mình. Thử tưởng tượng nụ hôn của chúng tôi được trao đi giữa sự chứng kiến của rất nhiều người, đã thế ê-kíp còn trêu chọc nữa, cảnh hôn mà phải quay đến mấy đúp mới đạt. Không hiểu sao đóng cảnh tình cảm lại căng thẳng vậy".

Trong khi đó, Ngọc Huyền cho biết ngay từ khi nhận kịch bản, cô đã "ra điều kiện" với chồng không góp ý về diễn xuất vì hiểu tính cách khá bướng bỉnh của mình. Sau dự án này, cả hai mong có cơ hội tái hợp trong những dạng vai có nhiều xung đột và kịch tính hơn.

Ảnh: Người Đưa Tin.

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đưa hôn nhân thật lên màn ảnh

Sau gần 30 năm gắn bó, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn lần đầu đảm nhận vai vợ chồng trong một bộ phim truyền hình.

Theo Tiền Phong, trong "Ngược đường ngược nắng", Nguyệt Hằng vào vai bà Diện - người phụ nữ nóng nảy nhưng hết lòng vì gia đình, còn Anh Tuấn hóa thân thành ông Trực - người đàn ông chu toàn, luôn nhường nhịn vợ và mẹ.

Khán giả nhận xét cả hai diễn xuất tự nhiên như mang chính cuộc sống hôn nhân lên màn ảnh. NSƯT Nguyệt Hằng cho biết điều này đúng phần nào vì ngay từ đầu ê-kíp đã thống nhất xây dựng nhân vật gần với tính cách thật của hai vợ chồng.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ sự ăn ý cũng đi kèm áp lực. Theo cô, nếu chỉ diễn theo lối quen thuộc sẽ dễ rơi vào cảm giác nhàm chán và thiếu sáng tạo. Trong quá trình quay, hai vợ chồng cũng nhiều lần tranh luận về cách xử lý tình huống trước khi đạo diễn đưa ra quyết định cuối cùng.

NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Về phía Anh Tuấn, nam diễn viên cho biết anh chủ động đưa thêm những chi tiết đời thường vào nhân vật để tăng tính hài hước và tạo cảm giác gần gũi cho khán giả.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã gắn bó hơn 30 năm, có bốn người con. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Giờ đây, tình yêu không chỉ dành cho nhau mà còn cho con, cho cháu. Khi còn quan tâm, còn nghĩ cách làm người kia vui thì đó chính là 'lửa' của tình yêu".

Dù có cách làm việc khác nhau, các cặp diễn viên đều xem việc đóng cùng người mình yêu vừa là lợi thế, vừa là thử thách. Sự ăn ý từ đời thực giúp họ nhập vai tự nhiên hơn, nhưng để chinh phục khán giả, điều quan trọng vẫn là khả năng hóa thân vào nhân vật thay vì câu chuyện tình cảm ngoài đời.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Diễn viên Tô Dũng chia sẻ về việc đóng chung phim với bạn gái Minh Thu". Nguồn Vietnamnet.