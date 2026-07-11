Trước hoãn phát sóng tập 3, show 'Anh trai' vẫn gây sốt thị trường hè

Chiều 10/7, thông tin chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" bất ngờ hoãn phát sóng tập 3 - vốn dự kiến lên sóng tối 11/7 - cùng việc "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng chính thức rời cuộc chơi đã khiến khán giả xôn xao. Nhưng trước khi những biến động này xảy ra, chương trình vẫn đang là hiện tượng giải trí mùa hè với những con số ấn tượng sau vỏn vẹn hai tập phát sóng.

Bùng nổ ngay từ tập mở màn

Ra mắt ngày 27/6 trên VTV3, tập 1 của mùa giải năm nay nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 tiếng công chiếu, kéo theo hàng loạt tiết mục lọt top thịnh hành trên các nền tảng số. Tính đến chiều 7/7, tập 1 đã vượt mốc 5,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Không kém cạnh, tập 2 phát sóng ngày 4/7 - dù kéo dài tới hơn 5 tiếng 44 phút và kết thúc lúc quá nửa đêm - vẫn giữ chân được lượng lớn khán giả, có thời điểm số người xem trực tiếp vượt mốc 100.000. Chỉ ba ngày sau khi lên sóng, tập này đã đạt hơn 2,7 triệu lượt xem.

Nhiều tiết mục trong tập 2 của chương trình lọt top trending.

Theo dữ liệu Google Trends trong 7 ngày, lượng tìm kiếm từ khóa liên quan đến mùa giải này tăng hơn 400%, đạt đỉnh ngay sau khi tập 2 lên sóng. Chương trình cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên TikTok, Facebook và Threads, thu hút hàng loạt cuộc tranh luận sôi nổi từ cộng đồng khán giả - nhóm được gọi thân mật là "Gai Con".

Đây là thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường gameshow âm nhạc mùa hè năm nay có khá nhiều chương trình cạnh tranh, cho thấy sức hút vẫn còn nguyên vẹn của định dạng đã từng làm mưa làm gió ở mùa đầu tiên.

Dàn "anh tài" đông đảo, đối đầu kịch tính

Mùa 2 quy tụ 34 nghệ sĩ nam, trong đó có 5 gương mặt quen thuộc từng góp mặt ở mùa 1 là BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê - được gọi chung là "Biệt đội tái xuất". Format năm nay cũng thay đổi đáng kể khi để các đội đối đầu trực tiếp ngay từ vòng Công diễn Hội ngộ, thay vì chỉ đơn thuần trình diễn và chấm điểm như trước.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là chương trình nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ở tập 2, "Biệt đội tái xuất" đã đánh bại nhóm "Anh tài tình" (gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper) trong một trận đối đầu gây tranh cãi lớn, trong khi danh hiệu "Chiến thắng của chiến thắng" thuộc về nhóm Đông Hùng - Hoàng Rob - Phùng Minh Cương.

Bảng điểm hỏa lực cá nhân cũng gây bất ngờ khi Duy Khánh, Thanh Duy dẫn đầu nhóm tái xuất, trong khi một số gương mặt được đánh giá cao về chuyên môn lại xếp hạng thấp.

Đi kèm thành tích là loạt "sóng gió"

Bên cạnh những con số tích cực, chương trình cũng liên tục vướng tranh cãi ngay từ những ngày đầu lên sóng: từ cách tính điểm bình chọn thiếu minh bạch, sự trở lại gây chia rẽ dư luận của nhóm anh tài mùa 1, cho đến sự cố kiểm duyệt khiến một bài đăng có nội dung tiêu cực về nghệ sĩ lọt lên nhóm cộng đồng chính thức trong đêm tập 2 phát sóng.

Tối 6/7, CEO Yeah1 - bà Ngô Thị Vân Hạnh - đã phải công khai xin lỗi 34 "anh tài" và khán giả, thừa nhận trách nhiệm và cam kết chấn chỉnh quy trình sản xuất.

Đồng thời, fanpage chính thức của chương trình cũng đăng tải bài "tâm thư", ê-kíp gửi lời "xin lỗi vì những sai sót không nên có". Đồng thời khẳng định hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là mong muốn "mở rộng gia tộc Anh tài - nơi các Anh tài nỗ lực đến vắt kiệt mình để chứng minh cho khán giả thấy họ xứng đáng được yêu thương, bảo vệ, được sống trong một ngôi nhà, vùng an toàn để họ có thể quay về trú ẩn khi đối mặt với những khó khăn ngoài kia".

"Tâm thư" của ekip Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi phát sóng tập 2.

Chính giữa lúc chương trình đang ở đỉnh điểm chú ý - vừa được bàn tán vì thành tích, vừa nóng vì tranh cãi - thì quyết định hoãn tập 3 và sự rút lui của Đinh Tiến Dũng ngày 10/7 càng khiến khán giả thêm phần tò mò về những diễn biến tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".