‘Anh trai vượt ngàn chông gai 2026’ hoãn phát sóng tập 3 vì sự cố kỹ thuật

Theo thông báo chính thức được đăng tải trên fanpage của chương trình, căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ký ngày 10/7/2026, tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến lên sóng vào ngày 11/07/2026 sẽ tạm hoãn.

Lịch phát sóng mới được điều chỉnh lùi lại một tuần. Cụ thể, tập 3 sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 thứ Bảy, ngày 18/07/2026 trên kênh VTV3, và tiếp tục được công chiếu lúc 20h30 cùng ngày trên nền tảng YouTube qua kênh Yeah1 Show. Ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi chân thành và mong nhận được sự thông cảm từ phía quý khán giả trước sự thay đổi đột ngột này.

Thông báo tạm hoãn phát sóng được đăng tải trên fanpage chính thức của chương trình. Ảnh chụp màn hình.

Quyết định dời lịch phát sóng diễn ra trong bối cảnh chương trình đang là tâm điểm chú ý của dư luận sau tập 2. Trước đó, vào tối ngày 6/7, ê-kíp sản xuất đã phải đăng tải một thông báo dài để xin lỗi khán giả và cộng đồng người hâm mộ ("Gai Con") vì những sai sót không đáng có trong khâu vận hành.

"Trong khâu kiểm duyệt nội dung trên group Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đêm ngày 4/7/2026, khi đang phát sóng tập 2, ê-kíp đã lơ là, thiếu cẩn thận dẫn đến lỗi duyệt đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ" - ekip chương trình thừa nhận trong "tâm thư" được đăng tải trên fanpage của chương trình.

Không dừng lại ở việc duyệt nhầm bài viết gây ảnh hưởng đến danh tiếng nghệ sĩ trên nhóm cộng đồng, chương trình còn vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả do những thiếu sót kỹ thuật về việc hiển thị trên nền tảng nhạc số và quy trình phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube. Nhiều người xem bày tỏ sự phẫn nộ, hoang mang và thậm chí lung lay niềm tin vào một chương trình vốn được đánh giá cao về sự chỉn chu ở mùa đầu tiên.

Trước những sai phạm nghiêm trọng được chỉ ra, ban tổ chức khẳng định không né tránh trách nhiệm mà đã lập tức ngồi lại để rà soát toàn bộ hệ thống vận hành. Trong hai ngày sau sự cố, ê-kíp đã áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm việc và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ nhằm cam kết không lặp lại lỗi tương tự.

Nhà sản xuất chương trình nhấn mạnh: "Tiêu chí và cam kết của hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn đây, đó là sự tử tế và chân thành, là những câu chuyện đẹp về sự kết nối và đoàn kết, nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại. Giá trị cốt lõi này chắc chắn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Tâm thư" của ekip Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi phát sóng tập 2.

Thông tin hoãn phát sóng tập 3 ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn với hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự hụt hẫng của một bộ phận lớn khán giả khi mất đi món ăn tinh thần quen thuộc vào tối thứ Bảy, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thông cảm và đồng tình với quyết định này.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lùi lịch chiếu là khoảng lặng cần thiết để VTV và nhà sản xuất rà soát kỹ lưỡng hơn kỹ thuật lẫn nội dung, tránh những lỗi kiểm duyệt đáng tiếc làm tổn thương đến nỗ lực của 34 "anh tài". Tập 3 sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài nảy lửa khi 8 Nhà mới chính thức bước vào vòng Công diễn 1 với thể thức đối đầu trực tiếp.