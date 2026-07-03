Nguyễn Thị Huyền – Người truyền cảm hứng vượt giới hạn với AI và kinh doanh số

Từng được nhiều người biết đến với hình ảnh cô gái trên xe lăn cùng câu nói: "Chim cánh cụt vẫn có thể bay nếu đủ niềm tin và nghị lực", Nguyễn Thị Huyền giờ đây chọn một hành trình mới: đồng hành cùng những người muốn học AI, xây dựng nội dung và phát triển công việc trên nền tảng số.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, chị chia sẻ về hành trình từ người chỉ mong tự nuôi sống bản thân đến người đào tạo hàng nghìn học viên, đồng thời bày tỏ góc nhìn về AI, kinh doanh online và giá trị của việc không ngừng học hỏi.

Chim cánh cụt không bay bằng đôi cánh, mà bằng khát vọng

- Nhiều người vẫn nhớ đến chị với câu nói: "Chim cánh cụt vẫn có thể bay nếu đủ niềm tin và nghị lực." Sau nhiều năm, nhìn lại hành trình của mình, chị thấy bản thân đã "bay" đến đâu rồi?

Tôi vẫn rất yêu câu nói đó. Nhưng nếu hôm nay được nói lại, tôi sẽ bổ sung rằng: chim cánh cụt không bay bằng đôi cánh, mà bay bằng khát vọng không chấp nhận đứng yên.

Ngày trước, hình ảnh chim cánh cụt là cách tôi nói về chính mình, một người có những giới hạn không thể thay đổi. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra điều quyết định tương lai không phải là mình thiếu gì, mà là mình sử dụng những gì đang có như thế nào.

Có thời điểm, ước mơ của tôi chỉ đơn giản là tự nuôi sống bản thân. Tôi bán hàng online, tự học từng kỹ năng, chấp nhận thất bại rồi bắt đầu lại. Hôm nay, điều khiến tôi hạnh phúc không phải mình đi được bao xa, mà là có thể đồng hành cùng nhiều người khác trên hành trình thay đổi cuộc sống.

Nếu trước đây tôi cố gắng "bay" để chứng minh bản thân, thì bây giờ tôi muốn bay đủ xa để tạo thêm nhiều "đường băng" cho người khác cất cánh.

— Từ cô gái từng bán hàng online để tự trang trải cuộc sống, điều gì đưa chị đến với công việc đào tạo AI, TikTok và kinh doanh online?

Tôi không nghĩ mình chủ động chọn nghề đào tạo, mà chính những trải nghiệm đã dẫn tôi đến con đường này.

Bán hàng online dạy tôi rằng chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ. Muốn phát triển lâu dài, mình phải liên tục học hỏi và thích nghi. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân, TikTok rồi đến AI.

Khi AI xuất hiện, nhiều người nhìn thấy một công nghệ mới, còn tôi nhìn thấy một cơ hội mới. AI giúp một người bình thường có thể làm những công việc trước đây cần rất nhiều thời gian, nhân lực hoặc chi phí. Điều đó đặc biệt ý nghĩa với những người khởi nghiệp hay kinh doanh nhỏ.

Tôi không đào tạo chỉ để học viên biết thêm một công cụ. Điều tôi mong muốn là họ biết cách thích nghi với sự phát triển của công nghệ. AI sẽ còn tiếp tục đổi mới, nhưng người chủ động cập nhật kiến thức thì luôn có lợi thế.

Tôi luôn nói với học viên: "Đừng học AI để thay thế chính mình. Hãy học AI để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

- Là người trực tiếp đào tạo nhiều học viên, theo chị, sai lầm lớn nhất của người mới bắt đầu kinh doanh online hoặc xây dựng kênh TikTok là gì?

Theo tôi, sai lầm lớn nhất không phải thiếu vốn hay thiếu kiến thức, mà là quá vội vàng tìm kiếm thành công.

Mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ chỉ cần một video viral hoặc một công cụ AI là cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng phía sau mỗi kết quả đều là nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kiên trì mà người ngoài không nhìn thấy.

Tôi thường khuyên học viên đừng chỉ hỏi: "Bao lâu thì em thành công?" mà hãy hỏi: "Hôm nay em đã tạo thêm giá trị gì cho người khác?"

TikTok không thưởng cho người nóng vội. AI cũng không thưởng cho người lười suy nghĩ. Công nghệ chỉ giúp chúng ta đi nhanh hơn, chứ không thể thay chúng ta đi đúng hướng.

Theo tôi, lợi thế trong tương lai không thuộc về người biết nhiều công cụ AI nhất, mà thuộc về người biết dùng công nghệ để tạo ra nhiều giá trị hơn cho con người.

AI không phải cỗ máy tạo ra thành công

- Hiện nay nhiều người kỳ vọng AI sẽ giúp họ kiếm tiền nhanh. Chị nhìn nhận điều này như thế nào?

Tôi nghĩ AI đang bị nhìn nhận theo hai thái cực. Có người quá lo AI sẽ lấy mất việc làm, nhưng cũng có người tin rằng AI sẽ giúp mình kiếm tiền rất nhanh. Theo tôi, cả hai quan điểm đều chưa thật sự đúng.

AI không phải cỗ máy tạo ra thành công. AI là công cụ giúp con người làm việc thông minh hơn. Giá trị lớn nhất của AI không nằm ở việc giúp kiếm tiền nhanh, mà ở khả năng mở rộng lựa chọn cho mỗi người.

Đó là cơ hội để một người bình thường học nhanh hơn, sáng tạo nhanh hơn và cạnh tranh bằng năng lực thay vì chỉ bằng nguồn lực.

Tôi luôn nhắc học viên rằng AI không thể thay thế con người. Nhưng người biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ tạo ra khoảng cách với người không chịu thay đổi.

Cuối cùng, điều quyết định vẫn là con người. AI có thể hỗ trợ viết nội dung, lên ý tưởng hay phân tích dữ liệu, nhưng sự tử tế, tư duy và trách nhiệm thì không công nghệ nào có thể thay thế được.

Điều quý giá nhất người thầy có thể trao là niềm tin

- Chị từng chia sẻ rằng điều khiến mình vui nhất không phải có thêm một học viên, mà là có thêm một người dám bắt đầu. Điều gì khiến chị luôn đặt giá trị đó lên trên doanh thu?

Tôi hiểu cảm giác của một người từng đứng trước rất nhiều nỗi sợ. Tôi cũng từng tự hỏi: "Liệu mình có làm được không?". Chính vì đã trải qua cảm giác đó nên tôi biết, điều khó nhất không phải học một kỹ năng mới, mà là vượt qua sự nghi ngờ về chính mình.

Doanh thu rất quan trọng vì giúp doanh nghiệp phát triển. Nhưng điều khiến tôi gắn bó với nghề đào tạo là những khoảnh khắc học viên nhắn: "Chị ơi, cuối cùng em cũng dám làm." Với tôi, đó mới là giá trị lớn nhất của một khóa học.

Tôi tin rằng khi một người dám nhìn nhận mọi việc theo cách khác, họ sẽ chủ động tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Nếu mình giúp ai đó có thêm niềm tin để bắt đầu thì giá trị ấy còn lớn hơn bất kỳ con số doanh thu nào.

- Trong quá trình đồng hành với học viên, có câu chuyện nào khiến chị nhớ nhất?

Người khiến tôi nhớ nhất là Ngân, một học viên cũng là người khiếm khuyết.

Điều đầu tiên Ngân nhắn cho tôi không phải hỏi về khóa học mà là: "Chị ơi, em sợ em không học được." Câu nói đó khiến tôi nhớ đến chính mình của nhiều năm trước.

Ngân chưa từng được đến trường như nhiều người khác, việc học cũng khó khăn hơn. Nhưng bạn chưa bao giờ bỏ cuộc. Từng bước một, Ngân biết viết nội dung, xây dựng kênh, làm tiếp thị và ứng dụng AI vào công việc. Hiện nay, bạn không chỉ làm nội dung cho doanh nghiệp mà còn đồng hành, hỗ trợ tôi trong công việc hằng ngày.

Câu chuyện của Ngân giúp tôi tin rằng điều quý giá nhất người thầy có thể trao không chỉ là kiến thức, mà còn là niềm tin để học viên dám bước qua giới hạn của chính mình.

Truyền cảm hứng là giúp người khác dám thay đổi

- Dù đã có nhiều thành tựu, chị có còn gặp những rào cản trong công việc và cuộc sống?

Thật lòng mà nói, những rào cản ấy chưa bao giờ biến mất. Tôi vẫn gặp những nơi chưa thật sự phù hợp với người sử dụng xe lăn, vẫn có những việc phải mất nhiều thời gian và nỗ lực hơn người khác.

Nhưng theo thời gian, tôi không còn hỏi: "Tại sao điều này lại xảy ra với mình?" mà chuyển sang: "Mình có thể làm gì với những gì đang có?"

Tôi biết ơn công nghệ vì internet, AI và các nền tảng số đã tạo ra một môi trường mà ở đó, giá trị của một con người không được quyết định bởi việc họ đi nhanh hay chậm, mà bởi kiến thức, tư duy và những giá trị họ tạo ra.

Tôi không phủ nhận những khó khăn của mình. Nhưng tôi cũng không muốn cuộc đời chỉ được nhắc đến bằng hai chữ "khuyết tật". Tôi mong mọi người nhớ đến mình vì những điều đã làm được và những giá trị mình mang lại.

- Ngày trước, chị từng ước mơ trở thành diễn giả. Giờ đây, khi trở thành người đào tạo, chị thấy mình đã thực hiện được ước mơ đó theo một cách khác chưa?

Có, và còn ý nghĩa hơn điều tôi từng nghĩ.

Ngày nhỏ, tôi từng mơ được đứng trên sân khấu để kể câu chuyện của mình. Nhưng càng làm nghề đào tạo, tôi càng nhận ra truyền cảm hứng không nằm ở một bài phát biểu hay, mà ở việc sau khi gặp mình, một người có dám thay đổi hay không.

Khi nhìn học viên tự tin hơn, có công việc tốt hơn và chủ động hơn với tương lai, tôi biết giấc mơ năm nào đã được thực hiện theo một cách rất đẹp.

Nếu phải chọn giữa việc có một bài phát biểu khiến hàng nghìn người vỗ tay và việc giúp một người thật sự thay đổi cuộc sống, tôi vẫn chọn điều thứ hai.

- Nếu được quay lại gặp chính mình của những ngày đầu chật vật học tập và khởi nghiệp, chị sẽ nói điều gì?

Tôi sẽ nói: "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Em chỉ cần đừng từ bỏ."

Có giai đoạn tôi từng nghĩ mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để có được những điều rất bình thường. Tôi từng sợ mình không đủ giỏi, không đủ cơ hội và cũng từng hoài nghi bản thân.

Nhưng nhìn lại, tôi biết ơn chính những ngày tháng ấy. Nếu mọi thứ quá dễ dàng, có lẽ hôm nay tôi sẽ không đủ thấu hiểu để đồng hành với học viên của mình.

Tôi luôn tin rằng điều đẹp nhất không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta vẫn chọn bước tiếp.

- Trong 5 năm tới, chị muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh nào?

Tôi mong mọi người nhớ đến Huyền như một người đồng hành, giúp người khác tự tin bắt đầu hành trình của mình.

Tôi rất trân trọng khi được gọi là người truyền cảm hứng, nhưng cảm hứng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó dẫn đến hành động. Tôi cũng mong được nhìn nhận là một người có chuyên môn về AI, TikTok và kinh doanh online, bởi đó là những công cụ đang mở ra nhiều cơ hội trong thời đại số.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết ứng dụng AI để học tập, làm việc và phát triển công việc của mình, không phải để chạy theo công nghệ, mà để làm chủ công nghệ và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Nếu một ngày nào đó có người nói với tôi: "Nhờ gặp chị mà em dám bắt đầu, có công việc tốt hơn và tin vào chính mình hơn", thì đó sẽ là thành công lớn nhất.

Tôi không mong mọi người nhớ đến mình vì câu chuyện vượt khó. Tôi mong họ nhớ đến những giá trị mình đã để lại. Bởi cuối cùng, điều khiến một con người được nhớ mãi không phải là họ đã đi qua bao nhiêu khó khăn, mà là họ đã giúp được bao nhiêu người có một tương lai tốt đẹp hơn.