Hành trình vượt áp lực của nữ du học sinh Việt tại Nhật

Sang Nhật từ năm 2018, Min (tên thật Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1999, quê Đà Nẵng) gây chú ý khi đỗ JLPT N1 chỉ sau khoảng một năm học tập. Sau đó, cô liên tiếp nhận học bổng, trở thành MC song ngữ tại sự kiện quảng bá Việt Nam và hiện làm sales trong lĩnh vực IT. Ít ai biết phía sau những dấu mốc ấy là những ngày vừa học vừa làm, những lần bật khóc vì nhớ nhà và hành trình không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Min kể về hành trình học tập, làm việc tại Nhật Bản, những áp lực phía sau thành tích và điều khiến cô tự hào nhất sau nhiều năm xa quê.

Thay đổi lớn nhất là tôi học được cách trân trọng và biết ơn

- Nhìn lại chặng đường từ năm 2018 đến nay, điều gì khiến chị cảm thấy mình thay đổi nhiều nhất, không chỉ về sự nghiệp mà còn trong cách nhìn nhận bản thân?

Có lẽ điều thay đổi lớn nhất là tôi học được cách trân trọng và biết ơn. Khi mới sang Nhật, tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để đạt mục tiêu. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra những gì có được hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự yêu thương, động viên và giúp đỡ của rất nhiều người.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, còn thầy cô, bạn bè và những người từng trao cơ hội đã tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp. Nhờ vậy, tôi sống tích cực hơn và luôn cố gắng để xứng đáng với những điều tốt đẹp mình nhận được.

- Chỉ sau khoảng một năm sang Nhật, chị đã đỗ JLPT N1 và liên tiếp nhận học bổng. Điều gì phía sau những thành tích ấy mà mọi người ít biết?

Có lẽ đó là áp lực phải chứng minh bản thân. Những năm đầu ở Nhật, tôi từng nghĩ mình cần thật giỏi để được công nhận. Sau này, tôi nhận ra điều quan trọng không phải là chứng minh với người khác mà là không ngừng học hỏi và tiến bộ mỗi ngày.

Những học bổng tôi nhận được là kết quả của rất nhiều ngày vừa học vừa làm. Có những đêm tan ca, tôi mệt mỏi, tủi thân đến mức bật khóc. Nhưng rồi vẫn tự nấu ăn, mở sách và tiếp tục học.

Là con cả trong gia đình còn nhiều khó khăn, tôi luôn mong có thể giúp ba mẹ đỡ vất vả và trở thành tấm gương cho các em. Chính suy nghĩ đó đã giúp tôi kiên trì vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

- Chị từng nói lần làm MC song ngữ tại sự kiện quảng bá Việt Nam là khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào nhất. Điều gì khiến dấu mốc ấy đặc biệt đến vậy?

Đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội góp một phần nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là du lịch Đà Nẵng, đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Đây cũng là lần đầu tôi đảm nhận vai trò MC song ngữ tại một sự kiện lớn. Tôi rất áp lực, nhưng nhờ sự tin tưởng và động viên của mọi người, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Khi chương trình khép lại, tôi thấy vui vì mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn.

- Chị từng ví mình "như một con robot được lập trình sẵn" vì quá run khi đứng trước đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Chị đã vượt qua áp lực đó như thế nào?

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ nhất khoảnh khắc bước lên sân khấu và nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.

Đó là lần đầu tôi dẫn một sự kiện quy mô lớn nên vô cùng hồi hộp. Có lúc tôi cảm giác mọi câu chữ đều được lập trình sẵn trong đầu. Nhưng rồi tôi tự nhủ: "Mình đã chuẩn bị rất kỹ, mình làm được".

Chỉ một lời tự động viên ấy đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Sau những phút đầu, tôi dần tự tin hơn và bắt đầu tận hưởng sân khấu.

- Khi giới thiệu quê hương trước khán giả Nhật Bản, chị xúc động nhất về điều gì?

Tôi xúc động nhất khi được kể về nơi mình sinh ra và lớn lên bằng tất cả niềm tự hào.

Đà Nẵng với tôi không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi có gia đình, tuổi thơ và những ký ức đẹp nhất. Tôi tin khán giả hôm ấy có thể cảm nhận được tình yêu quê hương trong từng lời chia sẻ.

Gia đình luôn là động lực lớn nhất để tôi cố gắng

- Trước khi chuyển sang lĩnh vực IT, chị từng làm lễ tân tại một khách sạn 5 sao ở Nhật. Trải nghiệm nào giúp chị hiểu rằng làm dịch vụ không chỉ là nở nụ cười?

Điều tôi nhớ nhất là lần tiếp đón một vị khách VIP đến sớm hơn giờ nhận phòng, trong khi phòng vẫn chưa được chuẩn bị xong.

Thay vì hoảng loạn, tôi lập tức phối hợp với bộ phận buồng phòng để ưu tiên xử lý, đồng thời liên tục cập nhật tình hình cho khách. Cuối cùng mọi việc diễn ra suôn sẻ và tôi nhận được lời khen từ cả khách lẫn cấp trên.

Qua trải nghiệm đó, tôi hiểu làm dịch vụ không chỉ cần thái độ niềm nở mà còn đòi hỏi khả năng giữ bình tĩnh, xử lý tình huống và đặt mình vào vị trí của khách hàng.

- Trên mạng xã hội, nhiều người biết đến một Min nhiều thành tích. Điều gì phía sau hình ảnh ấy mà mọi người ít biết?

Ai cũng có những lúc mệt mỏi và yếu lòng, kể cả những người luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực.

Bản thân tôi cũng từng trải qua những giai đoạn áp lực và có những ngày mọi thứ không như mong muốn. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến ba mẹ, bà ngoại và các em. Gia đình luôn là động lực lớn nhất để tôi đứng dậy và tiếp tục cố gắng.

- Sau nhiều năm làm việc tại Nhật, chị thấy môi trường làm việc ở đây khác Việt Nam nhiều nhất ở điểm nào?

Theo trải nghiệm của tôi, khác biệt lớn nhất nằm ở cách giao tiếp.

Người Việt thường trao đổi khá thẳng thắn để tránh hiểu lầm, trong khi người Nhật rất chú trọng cảm xúc của người đối diện nên thường lựa chọn cách diễn đạt mềm mỏng và tinh tế hơn.

Càng làm việc lâu, tôi càng thấy đây là điều đáng học hỏi. Điều đó giúp tôi biết lắng nghe nhiều hơn, nhìn mọi việc từ góc độ của người khác và giao tiếp khéo léo hơn.

- Sau những cột mốc đáng nhớ, chị còn đặt ra mục tiêu nào cho những năm tới?

Hiện tôi làm sales trong lĩnh vực IT. Mục tiêu của tôi là trở thành một người làm sales có chuyên môn vững, hiểu khách hàng, hiểu thị trường và tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp.

Tôi cũng mong có thể trở thành cầu nối đưa nhiều hơn nữa năng lực và giá trị của người Việt đến với thị trường Nhật Bản cũng như quốc tế.

- Đến thời điểm này, điều gì khiến chị tự hào nhất?

Tôi rất tự hào về những thành tích mình đã đạt được, bởi đó là thành quả của sự nỗ lực và kiên trì. Tuy nhiên, điều tôi trân quý nhất vẫn là có một gia đình tuyệt vời luôn ở bên và được sống trong những trải nghiệm ý nghĩa. Tất cả đã giúp tôi trưởng thành hơn và tạo nên con người của hôm nay. Những gì đã đạt được là động lực để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày, hướng đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.