Chữa đái tháo đường bằng cách bỏ cơm: Sai lầm lớn cần tránh

Bỏ cơm không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi của bệnh

Trao đổi về với PV Tri Thức và Cuộc sống về vấn đề này, KTV Gây mê Hồi sức Nguyễn Văn Minh cho biết, đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc giảm đáp ứng với insulin (kháng insulin), khiến glucose trong máu không được sử dụng hiệu quả.

Do đó, việc bỏ cơm hoàn toàn không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi của bệnh, bao gồm tình trạng kháng insulin và suy giảm chức năng tiết insulin. Vì vậy, chỉ cắt cơm không thể chữa khỏi đái tháo đường.

Bên cạnh đó, cơm không phải là nguồn tinh bột duy nhất trong khẩu phần ăn hằng ngày. Cơm trắng là thực phẩm giàu carbohydrate (chất bột đường). Khi được tiêu hóa, carbohydrate sẽ chuyển thành glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các thực phẩm như bún, phở, miến, mì, bánh mì, ngô, khoai… cũng đều chứa carbohydrate và đều có thể làm tăng đường huyết sau ăn.

Vì vậy, nếu chỉ bỏ cơm nhưng vẫn ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột khác thì đường huyết vẫn có thể tăng cao.

Đáng lưu ý, việc cắt giảm hoàn toàn tinh bột còn có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, gây mệt mỏi, giảm khối cơ, suy nhược và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, ở những người đang sử dụng insulin hoặc các thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết, việc bỏ cơm đột ngột có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bỏ cơm hoàn toàn sẽ gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe - Ảnh BVCC

Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn phù hợp

Theo KTV Gây mê Hồi sức Nguyễn Văn Minh, nguyên tắc dinh dưỡng trong điều trị đái tháo đường không phải là loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà là lựa chọn loại tinh bột phù hợp và kiểm soát khẩu phần ăn.

Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết (GI) thấp hoặc trung bình như gạo lứt, gạo nguyên cám, yến mạch, hạt diêm mạch, khoai lang luộc hoặc mì nguyên cám. Những thực phẩm này giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường không bắt buộc phải kiêng hoàn toàn cơm trắng. Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn phù hợp và kết hợp cân đối với rau xanh, chất đạm và chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn.

Tăng cường rau quả tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

Một phương pháp được khuyến cáo rộng rãi là “phương pháp đĩa ăn”.

Theo đó, với một chiếc đĩa khoảng 22 cm:

- Một nửa đĩa là rau không chứa tinh bột như rau cải, súp lơ, rau bina, rau muống, rau ngót…

- Một phần tư đĩa là nguồn protein nạc như cá, thịt gà bỏ da, thịt nạc, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu.

- Một phần tư còn lại là thực phẩm giàu tinh bột, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt hoặc tinh bột hấp thu chậm.

Ngoài ra, người bệnh cũng có thể thay đổi thứ tự ăn trong bữa. Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn rau trước, sau đó đến thực phẩm giàu đạm rồi mới ăn tinh bột có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau ăn ở nhiều người.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh nên hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo, thực phẩm siêu chế biến và các thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung. Đồng thời, nên ưu tiên thực phẩm tươi, đa dạng và cân đối để đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh chế độ ăn, việc duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, kiểm soát cân nặng, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng.

"Người bệnh không nên tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng cực đoan hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nếu chưa được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn. Một chế độ ăn cân đối, phù hợp với từng cá nhân và có thể duy trì lâu dài mới là giải pháp hiệu quả trong kiểm soát đái tháo đường", Các chuyên gia Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhấn mạnh,.

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