Đầu tư 180 tỷ đồng xây các công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam

Ngày 16/7, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" giai đoạn 2019-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2019-2025, Bộ Tư lệnh TP HCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM huy động gần 200 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để triển khai mô hình.

Khoảng 180 tỷ đồng được đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam, gồm chốt chiến đấu dân quân thường trực, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, công trình phòng thủ và các công trình dân sinh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố khu vực phòng thủ trên tuyến biên giới.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước".

Bên cạnh đó, chương trình đã vận động xây dựng 241 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; hỗ trợ sinh kế, cây trồng, vật nuôi giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám biên, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, nhấn mạnh mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

12 tập thể và 16 cá nhân được Bộ Tư lệnh TP HCM khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019-2025.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP HCM khen thưởng 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" giai đoạn 2019-2025.