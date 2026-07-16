Quảng Ninh triển khai chính sách giáo dục toàn diện năm 2026-2027

Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh dự kiến triển khai một số chính sách giáo dục đặc thù trong năm học 2026-2027.

Điểm nhấn nổi bật trong chương trình này là các cam kết chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng và học cụ, bao gồm việc hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh tiểu học, đồng thời cung cấp sách giáo khoa hoàn toàn miễn phí cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, Quảng Ninh tập trung nguồn lực lớn hướng về các địa bàn khó khăn. Tỉnh sẽ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo; đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong dịp hè tại các khu vực này. Đặc biệt, nhằm duy trì sĩ số và bảo đảm mạch học tập liên tục, địa phương sẽ hỗ trợ chi phí ăn, ở tập trung hoặc tổ chức xe đưa đón học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường hằng ngày. Tính nhân văn của chính sách còn được thể hiện rõ nét qua việc cam kết tiếp tục trợ giúp những trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng cho đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất.

Triển khai nhiều chính sách hiệu quả xây dựng nền giáo dục công bằng, nhân văn, bền vững. Ảnh: Minh họa/Nguồn congdankhuyenhoc

Song song với việc chăm lo cho trường công lập, chính sách mới cũng đặc biệt quan tâm đến khối giáo dục tư thục và các nhóm yếu thế. Theo đó, học sinh THPT thuộc diện yếu thế học tại các trường tư thục sẽ được hỗ trợ học phí theo mức đóng thực tế (không quá 936.000 đồng/người/tháng, tối đa 9 tháng/năm học). Đồng thời, đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế tại các cơ sở mầm non ngoài công lập cũng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc, giúp họ an tâm cống hiến với nghề.

Ở mũi nhọn giáo dục chất lượng cao, Quảng Ninh áp dụng cơ chế khuyến tài mạnh mẽ khi đưa ra mức thưởng lên đến 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải quốc tế, trong đó học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn đạt giải sẽ được hưởng mức thưởng gấp 1,5 lần. Song song đó là các chính sách ưu đãi toàn diện dành cho Trường THPT Chuyên Hạ Long, bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, tập huấn đội tuyển, cấp học bổng và hỗ trợ học sinh ở xa.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, hệ thống chính sách giáo dục đặc thù và toàn diện này dự kiến sẽ tiếp sức cho hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo, với tổng nguồn ngân sách đầu tư lên đến gần 800 tỷ đồng cho mỗi năm học.