Mang kiếm, gậy tuýp bỏ chạy khi gặp tổ 191, 5 thanh thiếu niên bị bắt

Ngày 16/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Khoảng 23h20 ngày 11/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường tỉnh ĐT.317G, đoạn qua xã Tu Vũ, Tổ công tác liên ngành 191 phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên điều khiển 2 xe máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo kiếm cùng gậy tuýp sắt.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng. Quá trình bỏ trốn, nhóm này còn dùng kiếm chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó chia thành hai hướng tẩu thoát và vứt lại một thanh kiếm trên đường.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét các đối tượng.

Hình ảnh hai đối tượng mang theo hung khí khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua điều tra, công an xác định nhóm này gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 2008, xã Thọ Văn), Phí Minh Quân (SN 2009, xã Tam Nông), Vũ Anh Hào (SN 2009, xã Thọ Văn), Phạm Xuân Quyết (SN 2008, xã Thọ Văn) và Nguyễn Quang Đức (SN 2008, xã Tam Nông), đều trú tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Sau gần 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nhóm này đang lẩn trốn tại TP Hà Nội và triệu tập toàn bộ về làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ Công an dũng cảm cứu hai người dưới hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.