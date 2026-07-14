Phú Thọ: Nguyên nhân giải thể Đồn Công an KCN Bá Thiện

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện và công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Theo Quyết định số 3867/QĐ-BCA ngày 19/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện chính thức giải thể kể từ ngày 15/7/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện đối với thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh.

Việc giải thể Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện là yêu cầu khách quan nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã trực tiếp chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi lễ.

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự không bị gián đoạn sau khi giải thể, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an các xã Bình Nguyên, Bình Xuyên, Bình Tuyền và Xuân Lãng thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận địa bàn, hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, trang thiết bị theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết 24 giờ ngày 14/7/2026. Từ 0h ngày 15/7/2026, Công an các xã Bình Nguyên, Bình Xuyên, Bình Tuyền và Xuân Lãng chính thức tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh cũng công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, phân công công tác đối với chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Phú Thọ.

Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện được thành lập từ năm 2008, có chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Trải qua gần 18 năm hoạt động, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, ổn định để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.