Khoa học & Đời sống

Thời sự

[INFOGRAPHIC] 8 trường hợp có thể bị yêu cầu ngừng cấp điện, nước

Thiên Anh

Từ 1/7/2026, Hà Nội áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cấp điện, nước đối với 8 trường hợp không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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