Phát hiện đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn tại TPHCM

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả hoạt động tại khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Tây Ninh, Công an Thành phố phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm rồi đem đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, sau đó đặt in bao bì, tem nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

Số hàng giả được tập kết tại một kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (SN 1978) quản lý. Chu Văn Thanh (SN 1976), Chu Văn Hữu (SN 1998) và Đậu Đức Minh (SN 1990) tham gia vận chuyển, phân phối hàng đến nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng hoạt động khép kín, chủ yếu liên lạc qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau nhiều tháng xác minh, khoảng 10 giờ ngày 23/4/2026, Công an TPHCM đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 149 kg bột ngọt giả, 52 kg hạt nêm giả, gần 548 kg bột giặt giả, hơn 160 kg nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc phục vụ sản xuất và phát hiện hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg nguyên liệu hạt nêm không rõ nguồn gốc để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không được kiểm định chất lượng. Nếu không bị phát hiện, số phụ gia thực phẩm giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân.

Hàng loạt thương hiệu bị làm giả. Ảnh nguồn congly.vn

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ cửa hàng tạp hóa đã tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả.

Theo đánh giá của cơ quan công an, nếu không được ngăn chặn kịp thời, lượng phụ gia thực phẩm giả này có thể len lỏi vào thị trường, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng trong hàng chục nghìn bữa ăn.