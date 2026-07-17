Thí sinh mất cơ hội vào ĐH Hà Nội vì hiểu nhầm về quy định điểm ngoại ngữ

Sau khi tải dữ liệu thí sinh từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để rà soát hồ sơ, hôm qua ngày 16/7, Trường Đại học Hà Nội đã gửi tin nhắn đến 147 thí sinh vì không đủ điều kiện xét tuyển năm 2026.

Lí do 147 thí sinh bị loại vì không có điểm thi môn ngoại ngữ tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu (điểm sàn) hoặc vi phạm cả hai điều kiện này.

Vụ việc thu hút sự quan tâm sau khi một phụ huynh phản ánh con mình bị loại hồ sơ dù sở hữu SAT 1230, IELTS 7.0 và đáp ứng các điều kiện về học bạ đối với phương thức xét tuyển kết hợp của trường.

Theo phụ huynh, do được miễn thi môn tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Hà Nội, hồ sơ bị từ chối vì không có điểm thi môn Ngoại ngữ.

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cho biết thí sinh cần phân biệt giữa quy định xét công nhận tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh đại học. Việc sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn thi môn Ngoại ngữ chỉ áp dụng trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong khi đó, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học do từng cơ sở đào tạo quyết định.

Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Hà Nội được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp lí của Bộ GD&ĐT và các quyết định, quy chế nội bộ đã được ban hành công khai từ đầu năm 2026.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại gian hàng Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: HANU

Để xét tuyển vào trường, thí sinh phải đạt mức điểm sàn theo quy định. Điểm sàn của nhà trường được quy đổi theo quy tắc tính điểm: Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2; tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc môn Ngữ văn nhân hệ số 2. Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40/40 là 22/40 điểm (không bao gồm các loại điểm ưu tiên, điểm khuyến khích hay điểm cộng).

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp đạt mức tối thiểu này mới đủ điều kiện vào quy trình xét tuyển.

Nội dung tin nhắn từ Trường ĐH Hà Nội gửi tới 147 thí sinh không đáp ứng điều kiện theo quy định của trường.

Tại Trường Đại học Hà Nội, đối với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường quy định rõ không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển.

Do đó, chứng chỉ IELTS không được quy đổi để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển hoặc đối chiếu điều kiện, ngưỡng đầu vào theo quy định của trường. Thí sinh đăng kí phương thức này bắt buộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện xét tuyển, điểm sàn và phải có điểm thi môn ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trước những thắc mắc từ phía phụ huynh và học sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội khẳng định, các quy định tuyển sinh đã được nhà trường công bố rất sớm và rộng rãi.

Nhà trường cam kết tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của các thí sinh dựa trên các nguyên tắc đã công bố.

Trước đó, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cũng lưu ý rằng chứng chỉ IELTS có thể được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, nhưng việc có được thay thế điểm môn này trong tổ hợp xét tuyển đại học hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quy định của từng trường.

Điều này đồng nghĩa với việc những thí sinh được miễn thi tiếng Anh vẫn có cơ hội xét tuyển vào các trường chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng phải tuân thủ quy định riêng của từng cơ sở đào tạo.

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh cũng đã chia sẻ về vu việc, nhắn nhủ lưu ý tới các cha mẹ có con sinh năm 2009 (vào năm sau) để tránh lặp lại sai lầm như 147 thí sinh trên.

Phụ huynh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Năm nay, con nhà mình cũng lượng lữ thi môn ngoại ngữ, nhưng mình bắt phải thi, tránh mọi rủi ro, vì nhỡ có trường sẽ quy định điểm sàn phải là điểm thi tốt nghiệp THPT chứ không dùng điểm quy đổi. Đằng nào cũng mất công học rồi và cũng đã có IELTS rồi thì thi tốt nghiệp đối với các con cũng không khó..."

Chị Lê Thanh Thảo chia sẻ, cứ xét tuyển khối có môn ngoại ngữ thì phải thi ngoại ngữ cho chắc. Những năm trước cũng có mẹ chủ quan, nghĩ con có IELTS rồi nên không đăng ký thi ngoại ngữ...

Nhiều phụ huynh cho rằng, lỗi do bố mẹ và các con không đọc kỹ quy định. Năm nào cũng có bạn hiểu nhầm quy đổi điểm IELTS ở cả trường khác chứ không riêng Đại học Hà Nội.

Theo quy định tuyển sinh năm nay, mỗi thí sinh chỉ có 15 nguyện vọng, việc lơ là, không đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường chẳng khác nào tự tay tước bỏ quyền lợi và lãng phí nguyện vọng một cách vô ích.