Tăng mạnh số thí sinh đăng ký xét tuyển, đặc biệt ngành STEM và công nghệ

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng xét tuyển đại học 2026.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 người, tương đương gần 3%.

Một điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là sự gia tăng quan tâm đối với các ngành STEM và 15 nhóm ngành thuộc Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Theo thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 của Bộ GDĐT, có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào STEM là 2.368.179, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng.

Hà Nội có khoảng 127.866 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, có 331.693 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào các nhóm ngành này là 1.291.839, chiếm khoảng 18% tổng số nguyện vọng.

Điều này cho thấy hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM; hơn một phần ba có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển.

Đáng chú ý, lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin tiếp tục thu hút thí sinh với 154.016 thí sinh đăng ký, với hơn 415.000 nguyện vọng. Như vậy, gần 18% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển có ít nhất một nguyện vọng thuộc lĩnh vực này.

Trong đó, lĩnh vực Khoa học tự nhiên có hơn 43.700 thí sinh đăng ký, với 63.800 nguyện vọng.