Ngày 16/7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng, khởi tố hai bị can, gồm: Hoàng Tuấn Nhật (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Kỳ (24 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỉ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn.

Quá trình điều tra cho thấy, các tài khoản Facebook trên là ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, tham gia các hội nhóm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền với mục đích để lừa đảo.

Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là nghi phạm chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo; Nguyễn Vũ Kỳ biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối năm 2025, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỉ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin.

Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, người này không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các nghi phạm chủ động xóa lịch sử giao dịch và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định các nghi phạm trên đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.