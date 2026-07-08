4 ngày sốt xuất huyết, cụ bà 69 tuổi tại Hà Nội phải lọc máu cấp cứu

Bệnh nhân H.T.V. (69 tuổi, Hà Nội), sống tại khu vực đang ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết.

Theo người nhà, bà V. có tiền sử đái tháo đường tuýp 2. 3 ngày trước khi nhập viện, bà xuất hiện sốt, mệt mỏi và đau lưng. Đến ngày thứ ba, tình trạng mệt mỏi tăng dần, ý thức chậm hơn nên được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Chăm sóc cho người bệnh mắc sốt xuất huyết nguy kịch - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn theo dõi, người bệnh nhanh chóng xuất hiện suy tuần hoàn và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay trong đêm.

Theo ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, người bệnh nhập viện vào ngày thứ 4 của bệnh trong tình trạng ý thức giảm. Trên da xuất hiện các ban xuất huyết rải rác, mi mắt nề nhẹ. Nguy hiểm hơn, mạch của bệnh nhân rất nhanh và nhỏ, khó bắt (158 chu kỳ/phút), huyết áp tụt sâu chỉ còn 85/50 mmHg.

Người bệnh phải lọc máu cấp cứu - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm tiểu cầu giảm rất nhanh từ 28 xuống 18 rồi chỉ còn 9 ×10⁹/L, trong khi giá trị bình thường là 150–400 ×10⁹/L, phản ánh tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng. Chỉ số hồng cầu biến động mạnh do hiện tượng cô đặc máu và xuất huyết.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, cho người bệnh thở máy, tiến hành lọc máu liên tục, hồi sức tích cực, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu cấp cứu nhằm duy trì huyết động và kiểm soát rối loạn đông máu.

Sau khoảng 5 giờ hồi sức tích cực, huyết áp người bệnh tạm thời được kiểm soát ở mức 115/82 mmHg, mạch còn 134 chu kỳ/phút. Hiện người bệnh vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu.

Qua trường hợp này, ThS.BS Trần Văn Bắc khuyến cáo, Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết nên người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc suy thận cần đặc biệt cảnh giác.

Lọc máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ, đây là nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch nếu mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, các triệu chứng ban đầu ở nhóm người bệnh này có thể không điển hình, dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan hoặc nhập viện muộn.

Vì vậy, ngay khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau nhức người, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và theo dõi. Không nên chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết như chảy máu cam, chảy máu chân răng mới đi viện, bởi đây có thể đã là giai đoạn bệnh diễn biến nặng.

Song song với việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng tránh muỗi đốt.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân chủ động tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ định của bác sĩ. Hiện nay, Việt Nam đã triển khai vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn theo chỉ định và khuyến cáo của bác sĩ.

Dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết cần đến bệnh viện ngay - Sốt cao kèm mệt mỏi nhiều, đau nhức người. - Lừ đừ, ý thức chậm, vật vã. - Đau bụng, nôn nhiều, bụng chướng. - Tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt. - Chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc xuất hiện các ban xuất huyết trên da. - Người cao tuổi hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, suy thận cần được theo dõi y tế sớm ngay cả khi chưa có biểu hiện xuất huyết.

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